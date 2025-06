Tragedia a Fregene, 41enne cade sugli scogli e muore: si sarebbe sposato a breve

Una giornata che cambia tutto

Sulle rive di Fregene, frazione del comune di Fiumicino (Rm), una località conosciuta per le sue spiagge e il suo mare, una giornata che doveva essere di relax si è trasformata in un incubo. Un uomo di 41 anni originario di Roma, ha perso la vita tragicamente. Tutto è accaduto mentre stava pescando sugli scogli: un momento di distrazione o forse un passo falso è stato sufficiente a fargli perdere l'equilibrio.

L’allarme e la notizia devastante

La Guardia Costiera è intervenuta rapidamente sul posto. Purtroppo, non c'è stato nulla da fare per il 41enne. A dover dare la notizia alla compagna sono stati proprio i militari. Un colpo durissimo per lei che avrebbe dovuto coronare il sogno di una vita insieme al suo amato. Avevano già scelto le fedi e fissato tutto per il giorno delle nozze.

Un amore interrotto

La coppia viveva la trepidante attesa del matrimonio con gioia condivisa da amici e familiari. Ora, invece, devono affrontare un dolore che lascia senza parole. La comunità si stringe intorno alla promessa sposa, che dovrà affrontare un periodo di lutto intenso, travolta da un dolore immenso quanto improvviso.

