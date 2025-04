Tragedia a Sora: pranzo di Pasqua si trasforma in un dramma

Pasqua, per molte famiglie, è uno di quei giorni in cui il tempo sembra allungarsi. Si apparecchia con calma, si raccontano storie già sentite, si brinda anche a chi non c’è più. Il cibo è parte del rito, come le risate e le carezze tra una portata e l’altra. A Sora, nel cuore della Ciociaria, lo scorso 31 marzo era cominciato così. In una casa come tante, con la tovaglia delle feste e i piatti della tradizione. Ma quel giorno si è spezzato di colpo. E adesso, tra quelle mura, resta un silenzio pieno di domande.

Il gesto più semplice, il rischio più nascosto

L’uomo aveva 50 anni, era affetto da una disabilità importante e viveva con i genitori. Per loro, lui era tutto: una presenza quotidiana fatta di piccole attenzioni, sorrisi e consuetudini diventate solide negli anni. Stava pranzando, come sempre, con la famiglia. Una fetta di prosciutto è diventata in un attimo qualcosa che non doveva essere.

Non ha avuto il tempo di reagire. Nessuno ha capito subito. E quando l’allarme è scattato, era già difficile intervenire. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti. I medici hanno fatto tutto quello che era possibile. Ma non è bastato.

Le cose che non si pensano mai, finché non succedono

Una morte così – silenziosa, improvvisa, così “piccola” da sembrare irreale – lascia sgomenti. Non c’è colpa, non c’è follia. Solo un gesto quotidiano che si è trasformato in tragedia. Un boccone andato storto, come può capitare a chi ha difficoltà motorie o a deglutire, ma anche a chi è anziano, o semplicemente distratto. Basta un attimo. E quel giorno di festa si congela in uno spazio che non si può più riempire.

Il pensiero corre inevitabilmente a chi si è trovato lì, impotente. I genitori, che hanno chiamato il 118 in preda al panico. Gli operatori sanitari, che sono intervenuti e hanno dovuto constatare l’irrevocabile. La comunità, che ora si stringe attorno a questa famiglia, cercando parole che non ci sono.

Prevenzione: un sapere che può salvare

Episodi come questo – rari, ma reali – mettono in evidenza una fragilità poco considerata: quella del soffocamento domestico. Imparare le manovre di disostruzione, sapere come agire nei primi secondi, può cambiare le cose. In alcune scuole si comincia a insegnarle. Alcune associazioni le promuovono in piazza. Ma non è ancora abbastanza.

Non si tratta di vivere con la paura, ma di avere gli strumenti. Soprattutto quando si ha in famiglia qualcuno che ha bisogno di più attenzione: un disabile, un bambino piccolo, un anziano. La consapevolezza, in questi casi, è una forma concreta di amore.

Un dolore che non fa rumore

Sora oggi è una città che cammina più piano. Non ci sono fiaccolate, non ci sono titoli in prima pagina. Ma chi vive qui conosce la storia. E sente il peso dell’assenza. Perché la Pasqua, nella sua essenza più profonda, è festa di rinascita. Ma anche di memoria. E in una memoria vera, non si nasconde il dolore: lo si attraversa.

Chi ha conosciuto quell’uomo lo ricorda per quello che era: una presenza dolce, silenziosa, parte del paesaggio umano del quartiere. Non cercava nulla se non la normalità del quotidiano. E per questo oggi, il suo nome – che per pudore non riportiamo – vale più che mai. Perché ci ricorda che la vita è fragile, ma anche che è nostra responsabilità prendercene cura. Anche e soprattutto nei giorni in cui tutto sembra andare bene.

© Riproduzione riservata