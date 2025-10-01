Tragedia nel cielo di Sabaudia, aereo militare precipita: morti due eroi dell’Aeronautica

Nel Parco Nazionale del Circeo, nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina, un velivolo dell’Aeronautica Militare è precipitato durante una missione di addestramento.

Aereo militare precipita a Sabaudia, due militari morti

Il grave incidente ha causato la morte di due militari: il colonnello Simone Mettini e il giovane allievo Lorenzo Nucheli.

Le cause della tragedia rimangono avvolte nel mistero mentre l’Aeronautica si stringe attorno alle famiglie delle vittime.

Il cordoglio delle istituzioni

La notizia ha scosso profondamente le istituzioni italiane. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso "profonda costernazione e sincera commozione", sottolineando il sacrificio dei due militari caduti in servizio. Il premier Giorgia Meloni, assieme al ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha condiviso messaggi di vicinanza alle famiglie delle vittime e all'intera Aeronautica Militare.

In un gesto di solidarietà umana, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha evocato l’immagine poetica dei piloti che “non muoiono mai ma volano solo più in alto”, pur non nascondendo la personale sofferenza per la perdita subita.

L’eredità del colonnello Mettini

Simone Mettini, 48 anni, era originario di Forlì ma risiedeva ad Aprilia. Conosciuto per la sua vasta esperienza e leadership naturale, Mettini era al comando del 70° Stormo dal luglio 2024. La sua carriera è stata caratterizzata da una profonda dedizione all'addestramento dei futuri piloti, sia sul piano nazionale che internazionale.

Le sue capacità organizzative erano rinomate; aveva infatti rivestito ruoli chiave nella pianificazione finanziaria e nell’istruzione al volo. La comunità militare lo ricorda come “un uomo delle istituzioni”, con uno spiccato senso dello Stato.

Lorenzo Nucheli, un futuro spezzato troppo presto

Lorenzo Nucheli era solo agli inizi della sua carriera aeronautica ma già mostrava qualità promettenti sotto la guida esperta del colonnello Mettini. Questo tragico evento interrompe bruscamente il percorso di un giovane allievo che avrebbe potuto lasciare il segno nel mondo dell’aviazione italiana.

Indagini

Mentre le indagini proseguono per far luce sulle cause dell’incidente, la comunità continua a piangere questi due uomini straordinari. L’Aeronautica Militare resta in attesa dei risultati ufficiali, sperando in chiarimenti che possano prevenire simili tragedie in futuro.