Tragedia subacquea a San Felice Circeo: il caso Gianluca Pivotto

Una giornata in apparenza normale

A San Felice Circeo (Lt), una località costiera con il mare che gioca un ruolo da protagonista nelle vite di molti, sabato mattina si è consumata una tragedia inaspettata. Gianluca Pivotto, un uomo di 46 anni con la passione per il mare e le immersioni, è stato trovato privo di vita poco distante dalla riva. Era un sub esperto, uno di quelli che considerano l'acqua quasi una seconda casa.

Il ritrovamento

L'allarme è scattato velocemente quando un passante ha notato qualcosa di anomalo. Quel corpo che galleggiava immobile in superficie non poteva essere ignorato. La muta addosso al corpo lasciava capire subito che si trattava di un subacqueo. Non ci è voluto molto perché qualcuno chiamasse i soccorsi. Era il 20 luglio 2025, una data che ora segna una perdita profonda per chi conosceva Gianluca.

Un esperto del mare

Chi lo conosceva descrive Gianluca come un amante del mare, sempre pronto a tuffarsi alla scoperta delle meraviglie sottomarine. Non era nuovo a quel tipo di avventure e proprio per questo la sua scomparsa lascia un vuoto ancora più inspiegabile tra amici e colleghi.

Le indagini

Attualmente non si esclude l'ipotesi di un malore improvviso mentre era sott'acqua. Le autorità stanno cercando di fare luce sull'accaduto per capire esattamente cosa possa aver portato a questo tragico evento. I dettagli ufficiali sono ancora pochi, ma la comunità aspetta risposte definitive. Nel frattempo, il pensiero va alla famiglia e agli amici più cari che piangono la sua scomparsa.

© Riproduzione riservata