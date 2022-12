Trasporti. Dipendenti Roma Tpl senza stipendio, “situazione vergognosa che non si può tacere”

“Per l’ennesima volta i dipendenti della Roma Tpl, società che gestisce ben il 25% delle linee autobus della Capitale, sono rimasti senza stipendio dopo giorni dalla data in cui avrebbero, per contratto, dovuto ricevere l’emolumento. Non solo, al 13 del mese non è arrivata ancora nemmeno la busta paga di novembre.

1900 lavoratori della Roma Tpl senza stipendio

Una situazione vergognosa che non può essere taciuta, dal momento che tra autisti, personale ispettivo e ausiliari del traffico, la Tpl conta all’attivo oltre 1900 lavoratori in tutta Roma”. Così in una nota il consigliere regionale del Lazio della Lega, Daniele Giannini.

Criticità del servizio dei lavoratori della Roma Tpl

“Se la società non è in grado di far fronte ai pagamenti salariali, esca allo scoperto una volta per tutte, adducendo i motivi delle difficoltà che ormai ogni mese ricadono sulle spalle di migliaia di lavoratori, già provati durante il servizio da innumerevoli criticità, a partire – conclude Giannini – dallo stato fatiscente dei mezzi per arrivare alla pericolosità di alcune linee periferiche, mettendo a rischio quotidianamente la propria incolumità”. (Com/Ros/ Dire)

