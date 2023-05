Trasporti Lazio. Aggressioni ad autisti, arrivano i corsi per imparare le tecniche di autodifesa

“Mercoledì 31 maggio, dalle ore 10 alle ore 12, a Roma, si terrà la prima di tre giornate di corso che abbiamo dedicato ai lavoratori frontline del Trasporto pubblico locale, a Roma e nel Lazio, per imparare tecniche di autodifesa: a fronte del fenomeno sempre più frequente delle aggressioni agli autisti, abbiamo deciso di mettere a disposizione il percorso formativo e pratico ‘impariamo a dissuadere l’offesa’.

Sicurezza e gestione delle emozioni al lavoro

E’ inaccettabile che le persone continuino a recarsi al lavoro temendo per la propria incolumità“.Lo rende noto il segretario regionale responsabile del dipartimento Mobilità della Fit-Cisl del Lazio, Roberto Ricci, aggiungendo che “il progetto operativo ‘antiaggressione’, dal titolo ‘la sicurezza e la gestione delle emozioni al lavoro’, utilizzerà metodi legati all’azione teatrale, luogo per eccellenza di gestione dei conflitti e di osservazione delle emozioni, e al teatro forum.

Da tempo ribadiamo che è importante mettere in campo iniziative quali l’applicazione a bordo mezzi di meccanismi di sorveglianza, una sorta di ‘daspo’ urbano per i violenti, l’inasprimento delle pene e la diffusione di una cultura del rispetto dei lavoratori a partire dalle scuole. Con questa iniziativa vogliamo andare incontro in modo rapido ed efficace a chi oggi ha timore per la propria incolumità, ma continueremo a chiedere soluzioni a tutti i livelli”.

Impariamo a dissuadere l’offesa

La Fit Cisl Lazio è il sindacato che riunisce i lavoratori dei trasporti e dell’ambiente nel Lazio. Lo stage di Difesa Personale ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le nozioni base sulle diverse tecniche e strategie utili alla difesa da tutti i tipi di aggressioni, da quelle fisiche, psicologiche e verbali. Il corso è rivolto a uomini e soprattutto donne, di qualsiasi età e non richiede nessun tipo di preparazione fisica.

