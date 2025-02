Trasporti Lazio. Non aumenta il Bit (Biglietto integrato a tempo), Regione tutela fasce deboli fruitori quotidiani

“Il costo del Bit (Biglietto Integrato a Tempo) non aumenterà. Su proposta dell’Assessore Regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, una delibera approvata dalla Giunta Regionale del Lazio consente di mantenere invariato a 1,50 € il prezzo di questo titolo di viaggio, che quindi non risentirà dell’adeguamento del costo dei biglietti Metrebus Roma e Lazio (fermo al 2012).

Tale provvedimento permette di non incrementare le spese di trasporto delle fasce economicamente più deboli dell’utenza che quotidianamente si spostano con i mezzi pubblici. Nuove tariffe andranno in vigore dal 1 luglio 2025 per i biglietti 24, 48 e 72 ore e ticket settimanale, il cui utilizzo è destinato a turisti e fruitori non abituali. Per quanto riguarda Metrebus Lazio è prevista una applicazione differenziata delle tariffe a seconda delle aree di percorrenza, con un aumento dei prezzi inferiore rispetto a Metrebus Roma, per garantire equità agli utenti del trasporto regionale.” Così in un comunicato Marika Rotondi (Fdi) Consigliera Regionale del Lazio.

