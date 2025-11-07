Trasporto pubblico, sabato 8 novembre disagi a Roma: Metro B/B1 sospesa, al via bus-navetta

Sabato 8 novembre si prospetta particolarmente complesso per chi si muove con i mezzi pubblici a Roma. L’interruzione della linea B/B1 della metropolitana, in programma per tutta la giornata, è solo l’inizio di una serie di disagi che interesseranno pendolari e residenti. La sospensione del servizio metro è dovuta a lavori programmati sul Ponte Giulio Rocco, e porterà all’impiego di autobus sostitutivi per ovviare al problema. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Lavori in corso e trasporto pubblico

Questa sospensione arriva in un momento già critico per il trasporto pubblico romano. Nella stessa area, il crollo della Torre dei Conti ha imposto modifiche alla viabilità nei dintorni di via Cavour. Inoltre, diversi eventi previsti nel fine settimana contribuiranno ad aumentare la complessità della circolazione.

Bus-navetta e modifiche al traffico

Per sopperire alla mancanza del servizio metro sulla linea B/B1, l'azienda ATAC ha predisposto un servizio di bus-navetta che percorrerà l'intera tratta interessata dai lavori. Tuttavia, le linee degli autobus di superficie subiranno anch'esse modifiche significative. Le aree coinvolte dalle deviazioni principali includono piazza Venezia, via delle Botteghe Oscure e Corso Vittorio Emanuele II.

Manifestazioni ed eventi in città

Oltre ai lavori sulla metropolitana, a complicare ulteriormente la situazione ci sono alcune manifestazioni previste per la giornata. A partire dalle 14:00 fino alle 18:30 una marcia interesserà via Ostiense da Parco Schuster a piazzale Ostiense. Un’altra manifestazione avrà luogo tra le 15:00 e le 21:00 da Piazzale Ugo la Malfa verso Piazza Vittorio Emanuele II.

Zone critiche: Garbatella e Piramide

La gestione del servizio di superficie nella zona delle stazioni Garbatella, Piramide e Circo Massimo sarà particolarmente impegnativa. Anche le zone del Colosseo e Cavour non saranno esenti da ritardi e deviazioni dovute alla sovrapposizione degli eventi con i lavori stradali.

Informazioni in tempo reale

I cittadini possono restare aggiornati sui cambiamenti consultando il sito atac.roma.it, oppure seguendo i canali social ufficiali dell’ATAC su Instagram, Facebook e X. Anche i totem digitali alle fermate forniranno informazioni in tempo reale su orari e deviazioni.