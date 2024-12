Treni Regionali Lazio, chiesto a RFI e Trenitalia massimo impegno per efficienza servizio

Garantire la massima efficienza dei servizi del trasporto ferroviario regionale in vista del 2025, anno del Giubileo che vedrà un incremento consistente di turisti giungere da ogni parte verso la Capitale. È questa, in sintesi, la richiesta che l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, ha portato al tavolo istituzionale che si è riunito questa mattina presso la sede dell’Assessorato regionale, alla presenza dei vertici di Rfi e Trenitalia.

L’incontro, richiesto dall’Assessore nelle scorse settimane, è servito per fare il punto anche sulle misure che le due società intendono mettere in campo per ridurre l’impatto dei disagi registrati, in particolare nei mesi di settembre ed ottobre. Su questo punto Rfi ha confermato di essere intervenuta con risultati positivi evidenziati dai primi dati di novembre e dicembre.

Viaggiatori in arrivo a Termini

Alle due società che gestiscono la rete ferroviaria nel tratto regionale sono stati segnalati i guasti riscontrati sul servizio oltre al tema dei passaggi a livello, e sono state chieste delucidazioni in merito all’impatto che verrà generato, in termini di disservizi, dai numerosi cantieri di prossima apertura finalizzati all’ammodernamento della rete ferroviaria. I vertici di Rfi hanno garantito un rafforzamento del presidio per gestire al meglio il funzionamento dell’infrastruttura, oltra ad una programmazione più efficiente degli interventi manutentivi.

«Si è trattato di un incontro nel quale abbiamo condiviso con Rfi e Trenitalia la necessità di rafforzare qualunque iniziativa volta a mitigare i disagi sia per i guasti segnalati degli utenti ma anche per i cantieri di prossima apertura che impatteranno durante il Giubileo 2025. Occorre bilanciare l’esigenza di importanti interventi di miglioramento delle infrastrutture con la necessità di garantire ai cittadini il diritto alla mobilità e ai servizi pubblici annessi», ha dichiarato l’assessore alla Mobilità e ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.