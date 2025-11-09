Roma, turista senza biglietto aggredisce controllore Atac 61enne mandandolo in ospedale

L’ennesimo episodio di violenza contro il personale di Atac, l’azienda municipalizzata del trasporto pubblico capitolino. Questa volta l’azione inqualificabile si è svolta su un autobus della linea 81, all’altezza di piazza del Pigneto, coinvolgendo un giovane turista spagnolo di 21 anni e un verificatore di biglietti sessantunenne. La richiesta di mostrare il biglietto si è conclusa con il dipendente Atac trasportato in ospedale e l’aggressore fermato dalla polizia. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Aggressione controllore Atac in Piazza del Pigneto

Il controllore stava svolgendo il suo turno come ogni giorno quando ha chiesto al giovane il biglietto. La risposta del ragazzo è stata tutt’altro che pacifica: una reazione violenta culminata in una spinta che ha fatto cadere l’uomo a terra. Mentre il mezzo era fermo per far salire e scendere i passeggeri, l’aggressore ha tentato la fuga. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Polizia Locale blocca l’aggressore

La situazione ha richiesto l’immediato intervento degli agenti della Polizia locale del V gruppo Prenestino, già presenti nelle vicinanze. Nonostante le resistenze del giovane spagnolo, gli agenti sono riusciti a bloccarlo. Il verificatore è stato soccorso prontamente e trasportato all’ospedale più vicino per le cure necessarie. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Denuncia per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale

L’aggressore non solo si trova ad affrontare l’accusa di lesioni personali, ma anche quella di resistenza a pubblico ufficiale. Una vacanza che probabilmente non dimenticherà facilmente.