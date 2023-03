Udito: Giornata Mondiale 3 marzo, DMlab Infernetto

Udito: oggi 3 Marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Udito, un evento che coinvolge oltre 100 paesi in tutto il mondo, per richiamare l’attenzione dei governi sull’importanza dell’udito.

Il messaggio lanciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per l’edizione 2023 della Giornata è “Ear and Hearing care for all! Let’s make it a reality” (Un udito sano per tutti! Facciamo in modo che diventi realtà).

Udito: prevenzione e cura

L’udito, o meglio il sistema uditivo, è uno dei cinque organi di senso del nostro corpo ed è il primo ad entrare in funzione: già a sei mesi il feto è in grado di percepire suoni esterni.

Piccoli semplici gesti quotidiani possono aiutare a proteggerlo. Ad esempio evitare di lavare le orecchie con il sapone, non usare bastoncini di cotone o altro per pulire il condotto uditivo limitandosi alla sola igiene del padiglione per evitare lesioni al timpano o la creazione di tappi di cerume, non ascoltare musica a volume troppo alto preferendo le cuffie agli auricolari (che permettono una qualità di suono migliore a volumi più bassi) seguendo la regola del 60/60 (mai oltre il 60% del volume massimo per non oltre 60 minuti.

DMlab Infernetto: tutti i pacchetti Otorinolaringoiatria

L’Otorinolaringoiatria si occupa della prevenzione, diagnosi e terapia di tutte le patologie a carico delle strutture presenti nell’orecchio, nel naso e nella laringe, oltre che degli organi del distretto cervico-facciale come le grosse ghiandole salivari, i seni mascellari, la ghiandola tiroide, le corde vocali e il primo tratto della trachea.

DMlab infernetto, centro polispecialistico a Roma, ad esempio, propone per i suoi pazienti tre opzioni disponibili.

Otorinolaringoiatria – Pacchetto Prevenzione Base 1

Otorinolaringoiatria – Pacchetto Prevenzione Base 2

Otorinolaringoiatria – Pacchetto Prevenzione Plus

La nuova proposta DMlab Infernetto in ambito della branca di Otorinolaringoiatria prevede la Diagnosi delle specifiche patologie in base ai disturbi segnalati dal paziente ma, soprattutto, volge l’occhio alla Diagnosi Precoce, unica alleata nella cura tempestiva di patologie anche gravi. Avrete a disposizione medici specialisti e strumentazione d’eccellenza, non occorre ricetta del medico ed il pacchetto è valido 6 mesi dall’acquisto.

Il Gruppo DMlab sotto la guida di Daniele Marino, CEO & Founder del marchio, continua a proporsi e ad affermarsi su un territorio in cui la buona sanità è un’esigenza e una priorità.

