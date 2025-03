UGL, ORSA e FAST in piazza: insieme per difendere il diritto di sciopero dei lavoratori ferroviari

Il 18 marzo, centinaia di lavoratori ferroviari, uniti sotto le bandiere dei sindacati UGL Ferrovieri, FAST-Confsal e ORSA Ferrovie, hanno partecipato a un sit-in davanti al Ministero dei Trasporti. La manifestazione ha rappresentato non solo un momento di unità e di forza, ma anche una risposta concreta alla crescente preoccupazione dei lavoratori per il diritto di sciopero e la sua regolamentazione nel settore dei trasporti.

Il sit-in ha visto la partecipazione di lavoratori provenienti da diverse Imprese Ferroviarie e da altre categorie, dimostrando la solidarietà tra i lavoratori e la determinazione comune nel difendere un diritto fondamentale: il diritto di sciopero. Un aspetto centrale del dibattito è il conflitto che, secondo i sindacati, è stato acuito dall’approccio unilaterale della Commissione di Garanzia, che ha risposto in maniera inadeguata alle sollecitazioni sindacali, rendendo ancor più difficile il dialogo tra le parti.

L’intervento del Ministero: apertura al dialogo o mera formalità?

Un passo significativo è stato compiuto dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, che ha deciso di ricevere le delegazioni sindacali durante la manifestazione. Un incontro che ha suscitato un certo ottimismo, con la promessa da parte del Ministero di facilitare un dialogo con l’Autorità Garante, la quale, fino a quel momento, si era mostrata sorda alle richieste dei sindacati. Questo impegno ha suscitato reazioni positive, ma anche scetticismo.

Il Ministro ha ribadito la necessità di avviare un confronto costruttivo sul diritto di sciopero, soprattutto in un momento così delicato per il settore ferroviario, dove la difficile negoziazione per i rinnovi contrattuali si intreccia con il diritto alla protesta. Tuttavia, resta da vedere se questo impegno politico si tradurrà in azioni concrete o se finirà per rimanere una promessa, come troppe volte è accaduto in passato.

La Commissione di Garanzia: il cuore del conflitto

Al centro delle preoccupazioni dei sindacati vi è l’approccio della Commissione di Garanzia per il diritto di sciopero. Questa Commissione è accusata di aver adottato provvedimenti unilaterali che hanno inasprito la conflittualità e limitato i diritti dei lavoratori. Secondo le organizzazioni sindacali, tali provvedimenti non solo minano il potere contrattuale dei lavoratori, ma rischiano anche di destabilizzare le relazioni industriali all’interno delle Imprese Ferroviarie, già sotto pressione.

Il malcontento è palpabile tra i lavoratori, che vedono la Commissione di Garanzia come un ostacolo alla possibilità di un confronto equilibrato, in grado di tutelare il diritto di sciopero senza penalizzare la sicurezza e il servizio pubblico. La critica principale riguarda la mancanza di un sistema normativo chiaro e organico che regoli il diritto di sciopero nel settore ferroviario, lasciando troppa discrezionalità alla Commissione stessa.

Un diritto da tutelare: la necessità di una regolamentazione equa

La richiesta dei sindacati è chiara: serve una riforma che regoli in modo sistematico e equo il diritto di sciopero nel trasporto ferroviario. Il settore ha bisogno di una normativa che tuteli tanto il diritto alla protesta dei lavoratori quanto la necessità di garantire la continuità del servizio pubblico, senza che uno dei due aspetti prevalga sull’altro. La questione non riguarda solo il presente, ma anche il futuro delle relazioni industriali nel settore.

Secondo UGL Ferrovieri, FAST-Confsal e ORSA Ferrovie, è essenziale riaprire una trattativa con tutti gli attori coinvolti, per arrivare a una soluzione che sia condivisa e che risponda alle esigenze di equità, trasparenza e tutela dei diritti dei lavoratori. L’assenza di un quadro normativo chiaro, infatti, non solo mina la serenità nel settore, ma potrebbe anche comportare un ulteriore aumento della conflittualità nelle Imprese, con l’eventuale ricorso a scioperi che rischiano di compromettere l’operatività delle aziende.

Il futuro del diritto di sciopero nel trasporto ferroviario: una vertenza cruciale

Il sit-in di ieri ha rappresentato un passo importante in questa vertenza, ma la lotta per il diritto di sciopero nel settore ferroviario è ben lungi dall’essere conclusa. I sindacati, forti del supporto dei lavoratori, continuano a chiedere una soluzione che vada al di là delle soluzioni temporanee e che riconosca, finalmente, l’importanza di un diritto fondamentale come quello di scioperare.

In caso di mancate risposte concrete, le organizzazioni sindacali non escludono ulteriori azioni, confermando che la vertenza per il diritto di sciopero è una battaglia essenziale non solo per il presente dei lavoratori del comparto, ma anche per il futuro del contratto collettivo nazionale di lavoro, per la tutela dei diritti e per il miglioramento delle condizioni lavorative nel settore ferroviario.

La partita è ancora aperta e, come sottolineato dai sindacati, non si fermeranno finché non saranno rispettati i diritti dei lavoratori e trovata una soluzione che regoli in modo equo il diritto di sciopero.

