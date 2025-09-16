Undici cittadini colombiani fermati dai Carabinieri nel corso di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, dipartimento per la “Criminalità diffusa e grave”. L’accusa è pesante: associazione per delinquere transnazionale, induzione e sfruttamento della prostituzione, traffico di sostanze stupefacenti. Una vicenda che mescola annunci su internet, prestazioni «a domicilio», giovani vite fatte arrivare da lontano, vincoli severissimi, case-dormitorio e centraline operative H24.

Da aprile ad agosto, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno raccolto elementi che delineano un’organizzazione ben strutturata. Giovani donne (molto spesso giovanissime), connazionali dei fermati, venivano reclutate in Colombia con la promessa di «facili guadagni», ma appena giunte in Italia la realtà era già predisposta: sfruttamento, costi da restituire all’organizzazione (viaggio, vitto, alloggio), lavoro sessuale obbligato, uso e traffico di droghe, sorveglianza, obbligo di rendicontazione, minacce implicite.

Struttura dell’organizzazione

L’organizzazione si regge su una catena chiara, quasi maniacale nei dettagli. Al vertice, un uomo indicato come “Don Carlos”. Accanto a lui, sua moglie e sua cognata, considerate le “matrone”, che gestivano l’aspetto logistico e amministrativo. Poi una rete di:

drivers/autisti/accompagnatori/protettori, incaricati dei trasferimenti da e per clienti, hotel, ville, abitazioni private, anche fuori regione;

una centrale operativa 24 ore su 24 (“La Central”), che gestiva gli appuntamenti, controllava che le prestazioni fossero rese nella forma richiesta, disponeva le comunicazioni fra tutte le componenti del cerchio;

protocollo restrittivo per le donne: non uscire senza l’ok della centrale, non rivelare domicilio reale o motivi della permanenza in Italia; in caso di controlli, ingoiare immediatamente la droga per evitare prove.

Le donne, secondo quanto emerso, lavoravano obbligatoriamente: ogni prestazione doveva essere "rendicontata", cioè registrata e riferita al vertice, e i clienti dovevano versare il compenso su un IBAN riconducibile all'organizzazione.

L’elemento stupefacenti: cocaina rosa, MDMA

Non solo prostituzione: all’interno del network investigato emerge anche lo spaccio “privato”, legato direttamente agli incontri sessuali. Le donne erano “rifornite” di sostanze come cocaina, “tusi” conosciuta come “cocaina rosa”, e anche MDMA, da offrire ai clienti che ne facessero richiesta.

Durante le prestazioni sessuali, se il cliente richiedeva droga, l’organizzazione era pronta: droghe già presenti con le donne o fornite tramite intermediari. Il tutto con la logistica già predisposta e sotto stretto controllo. Scarsa libertà individuale, alta sorveglianza, obblighi precisi, non solo di servizio sessuale ma anche economico. Esecuzione fermi

Cosa è stato sequestrato, chi è finito in carcere

Le operazioni condotte contestualmente ai fermi e alle perquisizioni hanno prodotto cifre e materiali concreti:

Stupefacenti sequestrati : 19 g di cocaina, 20 g di cocaina rosa, 112 g di marijuana, 4,5 g di MDMA.

: 19 g di cocaina, 20 g di cocaina rosa, 112 g di marijuana, 4,5 g di MDMA. Strumenti : 7 bilancini, materiale per il confezionamento.

: 7 bilancini, materiale per il confezionamento. Denaro contante : 19.670 euro, 2.659 dollari, 30 sterline.

: 19.670 euro, 2.659 dollari, 30 sterline. Libri contabili e documenti utili sono stati trovati in vari alloggi.

e documenti utili sono stati trovati in vari alloggi. Giovanissime cittadine colombiane, “di vario materiale” per l’esercizio della prostituzione, sono state identificate nei luoghi perquisiti, insieme a passaporti sequestrati.

Di persone arrestate in flagranza per detenzione ai fini di spaccio, ce ne sono state tre; altre cinque denunciate. Il decreto del PM ha disposto i fermi di 11 indiziati. I fermi sono stati immediatamente tradotti in custodia cautelare in carcere per tutti, fatta eccezione per una donna madre di bambino piccolo, per la quale è stato concesso il regime di arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Indagini in corso

È importante sottolineare: l’indagine è in corso, siamo nella fase delle indagini preliminari. Nessuno degli indagati è ancora stato giudicato colpevole con sentenza definitiva. Il principio giuridico italiano stabilisce che fino a quel momento valgono la presunzione di innocenza e tutte le garanzie processuali.

Perché questa indagine conta

Questa operazione non è solo un arresto e un sequestro. È uno specchio delle sfide emergenti: traffico transnazionale, sfruttamento sessuale moderno, uso della tecnologia per reclutare (annunci online, siti d'incontri), abusi su persone vulnerabili (giovanissime, migranti), intreccio prostituzione-droga per ampliare i profitti. E infine la difficoltà, da parte delle autorità, di intervenire in modo rapido ed efficace, combattere reti disperse, spesso nascose.

Le indagini mostrano come la rete si muova con procedure standardizzate, come un’azienda criminale: turni, logistica, controllo, amministrazione dei guadagni, gestione delle emergenze (arresti, controlli).

Il luogo delle responsabilità

All’origine c’è una richiesta di fermo firmata dalla Procura, supportata dalle prove raccolte dai Carabinieri. Saranno i giudici per le indagini preliminari (GIP) a convalidare o meno i fermi, valutarne la fondatezza alla luce delle contestazioni. Nel frattempo, le misure cautelari sono in atto.