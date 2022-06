Unindustria e Federmanager Roma, nuove opportunità in impresa con la certificazione della parità di genere

Fare il punto sulle principali novità normative legate alla introduzione della certificazione della parità di genere nel mondo del lavoro, insieme ad ospiti ed esperti autorevoli, evidenziandone le opportunità per le imprese. Di questo si è parlato nell’incontro di oggi “Nuove opportunità in impresa: arriva la certificazione della parità di genere” organizzato da Unindustria insieme a Federmanager Roma e al Gruppo Minerva Roma.

Premio Minerva

L’evento è stato anche l’occasione per lanciare il Premio Minerva 2022che si svolgerà l’11 ottobre in Unindustria con l’intento di premiare le aziende virtuose nelle politiche e pratiche gestionali delle pari opportunità e le top manager per l’impegno a favore della sostenibilità e del superamento delle disparità di genere.

“Oggi è stato un importante momento di riflessione sull’impatto che la nuova normativa in materia di pari opportunità ha per le imprese – ha commentatoGiuseppe Biazzo, Vicepresidente Unindustria con delega al Capitale Umano e Cultura d’Impresa. L’adempimento normativo rappresenta una grande opportunità per valorizzarne l’impegno a costruire una effettiva parità di genere per le persone. Intensificare gli sforzi per migliorare l’accesso e la valorizzazione delle donne nel mondo del lavoro costituisce un’azione doverosa e un’importante sfida per le imprese per promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo.”

“Il rapporto 2021 sull’indice sull’uguaglianza di genere diffuso dallo European Institute for Gender Equality – dichiara Gherardo Zei Presidente Federmanager Roma – mostra un’Italia ben al di sotto della media europea e in forte rallentamento rispetto ai 10,5 punti guadagnati dal 2010 al 2018. È ora di riprendere l’avanzata a pieno ritmo, dobbiamo compiere tutti un cambio di passo e favorire la diffusione di una cultura inclusiva delle professionalità che riconosca nella diversità di genere un valore aggiunto per le aziende e per la società. Noi, come manager, continueremo a fare la nostra parte con convinzione e responsabilità.”

Hanno preso parte all’incontro, oltre a Giuseppe Biazzo Vicepresidente Unindustria con delega al Capitale Umano e Cultura d’Impresa e Gherardo Zei – Presidente Federmanager Roma, anche Valeria Giaccari – Coordinatrice STEAMiamoci Unindustria e Presidentessa Comitato per l’Imprenditoria femminile della Camera di Commercio Roma, Stefania Santucci – Coordinatrice Minerva Federmanager Roma, Silvia Ciucciovino – Professoressa Ordinaria di Diritto del Lavoro Università degli Studi Roma Tre, Consigliera Esperta Cnel, Sila Mochi – Cofondatrice #Inclusionedonna, Carla Nisio – Head of Business Solutions & Center of Excellence Noovle S.p.A., Componente del Coordinamento Minerva Federmanager Roma, Componente del Comitato di #Inclusionedonna per la redazione della Practice UNI 125:2022, Lucia Scorza – Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano Confindustria, Francesca Reich – Amministratore Delegato Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – I.P.Z.S..