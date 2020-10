Valmontone, bullismo Istituto Gigli: sindaco e dirigente scolastico smentiscono

Gravi fatti di violenza e bullismo sarebbero accaduti nelle ultime settimane nell’istituto superiore Via Antonio Gramsci-sede ITCG “Enzo Gigli” a Valmontone.

Secondo diverse testate durante il normale svolgimento di una lezione un ragazzo ha tentato di dare fuoco ai capelli di due compagni di classe (un ragazzo ed una ragazza) per “punirli” del fatto che i due qualche giorno prima non avevano aderito allo sciopero degli studenti.

L’episodio sarebbe terminato solo con l’intervento di alcuni professori e di altri ragazzi che hanno cercato di ristabilire la calma. Infatti la classe era sul punto che scoppiasse una rissa. Tutto questo era avvenuto nella giornata di venerdì scorso. Il lunedì successivo, sempre secondo diversi giornali, lo stesso autore degli atti piromani, insieme ad altri amici, è tornato ad usare la violenza.

Hanno rotto gli occhiali da vista al compagno di classe, procurandogli inoltre, delle ferite. Le lesioni, si legge sempre in diversi giornali, sono state refertate all’ospedale di Palestrina dove il ragazzo è arrivato accompagnato dai genitori. I medici del pronto soccorso hanno stabilito per la vittima cinque giorni di prognosi.

Bullismo a Valmontone: la smentita del sindaco e del dirigente scolastico

Il dirigente scolastico, Maria Benedetti dell’Istituto Enzo Gigli e il sindaco di Valmontone Alberto Latini però, smentiscono con una nota l’accaduto e chiedono la formale rettifica. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

“La narrazione dei fatti, effettuata dal sig. Daniele Flavi e pubblicata in data 06 ottobre 2020, non corrisponde allo svolgimento corretto dei fatti, che sono conosciuti dall’Istituzione scolastica e dalle competenti autorità. L’articolo presenta gravi inesattezze, stravolgimento dei tempi e dei luoghi in cui sono avvenuti i fatti, menziona episodi di bullismo ripetuti che non sono mai stati registrati dai docenti nel Registro di classe“

Ma allora cosa è successo davvero in quel’aula? Perché le informazioni non sono state verificate con la giusta attenzione per dei fatti di tale portata che riguardano dei minorenni?