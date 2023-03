Pronti sette milioni e mezzo di euro per l’edilizia scolastica di Valmontone. Accompagnata dal vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, Veronica Bernabei, e dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale, una task force del Ministero dell’Istruzione ha effettuato un sopralluogo a Valmontone per vedere da vicino i tre progetti, già finanziati, che daranno una spinta in avanti all’edilizia scolastica della città.

Sopralluogo task force del Ministero Istruzione con l’Assessore Bernabei

In particolare, i tecnici del Ministero, insieme alla Bernabei e all’ufficio tecnico, hanno potuto verificare i tre interventi in programma:

Nuova scuola elementare Padre Pio



La realizzazione della nuova scuola elementare Padre Pio, che per 3 milioni e 811 mila euro verrà costruita in via Gramsci (adiacente all’istituto di istruzione superiore) e per la quale il Ministero ha già individuato il progettista che redigerà il progetto esecutivo definitivo;

Scuola Madre Teresa di Calcutta



I lavori di completamento e miglioramento sismico della scuola Madre Teresa di Calcutta che, per 2 milioni e 546 mila euro, consentirà di completare l’importante intervento che ha già visto la ricostruzione dell’ala della scuola crollata nel 1992 (ricostruita con la Giunta Latini e riaperta nel 2018);

Scuola dell’Infanzia San Giovanni



L’ampliamento della scuola dell’infanzia San Giovanni, per un importo di 1 milione e 88 mila euro.

“Tre interventi – spiega la vice sindaca Veronica Bernabei – per i quali negli anni abbia posto le basi per ottenere i finanziamenti del Ministero e riuscire, così, a reperire oltre sette milioni e mezzo di euro, a coronamento di un impegno per migliorare le nostre scuole che è stato il filo conduttore dei dieci anni di questa Amministrazione comunale”.

