Valmontone, il nuovo impianto sportivo dei Gelsi pronto a riaprire: inaugurazione lunedì 8 dicembre. Ecco le foto

A Valmontone è conto alla rovescia per l'inaugurazione del rinnovato impianto sportivo dei Gelsi, in programma lunedì 8 dicembre 2025 alle 11:15 in via Campo dei Gelsi. Dopo anni di interventi e progettazione, il principale campo sportivo della città torna a presentarsi con una veste completamente aggiornata: nuova pista di atletica, campo da calcio in erba sintetica e spazi adeguati agli standard di sicurezza e accessibilità. L'investimento, superiore al milione e mezzo di euro, è frutto di due contributi pubblici distinti: Regione Lazio per il rifacimento del terreno di gioco e Città Metropolitana di Roma Capitale, con oltre un milione di euro, per la riqualificazione dell'anello di atletica leggera e delle strutture collegate.

Inaugurazione dell’impianto sportivo dei Gelsi a Valmontone

L’appuntamento dell’8 dicembre è stato definito dal Comune “un giorno importante per la Città di Valmontone”, a conferma del valore che lo stadio dei Gelsi ha nella storia sportiva locale. L’impianto è da tempo indicato come il principale campo sportivo cittadino e nel corso degli anni ha ospitato partite di calcio, manifestazioni di atletica, eventi scolastici e iniziative sociali, diventando un riferimento per generazioni di giovani atleti.

L'evento inaugurale si svolgerà nella fascia oraria 11:15–13:30, con ingresso gratuito per i cittadini e per le associazioni sportive interessate a conoscere da vicino la struttura rinnovata. La formula scelta dal Comune punta su un taglio istituzionale ma aperto al territorio, con la presenza dell'amministrazione, dei tecnici che hanno seguito i lavori e delle società che utilizzeranno l'impianto durante la stagione agonistica.

Oltre un milione e mezzo di euro per pista e campo da calcio

Il restyling dei Gelsi è il risultato di una composizione di risorse pubbliche che ha permesso di intervenire sia sul terreno di gioco sia sull’anello per l’atletica leggera. La Regione Lazio ha finanziato il rifacimento del campo da calcio in erba sintetica, soluzione che garantisce maggiore continuità di utilizzo, minor usura e una gestione più efficiente, a beneficio delle società calcistiche che vi svolgeranno allenamenti e gare ufficiali.

Il capitolo più consistente riguarda però la pista: Città Metropolitana di Roma Capitale ha destinato oltre un milione di euro per una riqualificazione completa, con interventi sull'anello di atletica, sugli spogliatoi e sulla tribuna, in continuità con i programmi di finanziamento avviati negli anni scorsi a sostegno degli impianti sportivi della provincia.

L’investimento complessivo supera il milione e mezzo di euro e consente alla città di dotarsi di un impianto moderno, più sicuro e adatto ad accogliere meeting di atletica, tornei giovanili e attività scolastiche. Il Comune sottolinea come la riapertura dei Gelsi non rappresenti soltanto un intervento edilizio, ma un tassello di una strategia più ampia sulla pratica sportiva come leva educativa e di coesione sociale.

Le parole del sindaco Bernabei e il ruolo del consigliere Sarnino

«Un impianto sportivo ben curato permette alle società di programmare con continuità le attività» ha ricordato la sindaca Veronica Bernabei, evidenziando come strutture stabili e sicure siano fondamentali per chi lavora ogni giorno sul campo con giovani, allenatori e famiglie. Nel messaggio diffuso dal Comune, la prima cittadina ha messo in rilievo il doppio obiettivo dell’intervento: da un lato sostenere le società sportive, dall’altro offrire a ragazze e ragazzi un contesto protetto in cui imparare disciplina, rispetto delle regole e responsabilità verso gli altri.

Bernabei ha ringraziato la Regione Lazio e la Città Metropolitana di Roma Capitale per il sostegno economico, definendo l’intervento la prova di una collaborazione istituzionale capace di tradursi in opere concrete. Al centro dei ringraziamenti anche il lavoro degli uffici tecnici e del consigliere delegato allo Sport, Aurelio Sarnino, indicato come figura costante nel coordinare le fasi della progettazione e nel dialogo con le associazioni che utilizzeranno l’impianto durante l’anno.

La delega allo Sport, in questo quadro, ha avuto un ruolo di raccordo: dalle esigenze pratiche delle società, alle richieste di adeguamento delle strutture, fino alla comunicazione dei cantieri e dei tempi di consegna. La riapertura dei Gelsi diventa così anche un banco di prova per il modello di governance locale, che punta a un rapporto più stretto con le realtà sportive del territorio.

Accessibilità, sicurezza e sostenibilità dell’impianto

Il piano di riqualificazione non si limita all’adeguamento estetico della struttura. Già nei precedenti atti di programmazione, la Città Metropolitana aveva indicato come obiettivo l’abbattimento delle barriere architettoniche, la riorganizzazione degli spazi per il pubblico e l’inserimento di soluzioni tecniche in linea con la normativa su sicurezza e impiantistica sportiva.

In particolare, gli interventi descritti riguardano la nuova pista di atletica, il rifacimento della copertura della tribuna, aree gioco dedicate a persone con disabilità e la riqualificazione degli spogliatoi, con attenzione specifica agli accessi e ai percorsi interni.

Negli anni passati sul campo dei Gelsi è stato realizzato anche un impianto di illuminazione a basso impatto, progettato per contenere l’inquinamento luminoso e garantire qualità visiva agli atleti senza disperdere luce verso l’esterno. Una scelta che oggi si integra con il nuovo intervento, rendendo l’impianto più sostenibile e adatto ad attività in orario serale.

L’obiettivo dichiarato dal Comune è consegnare alla città una struttura che possa rispondere alle esigenze dello sport agonistico ma anche dell’attività amatoriale e scolastica, con particolare attenzione alla sicurezza degli utenti più giovani e delle famiglie.

Il Memorial Matteo Rossi, cuore della giornata inaugurale

Nella stessa giornata dell'inaugurazione si svolgerà la tredicesima edizione del Memorial Matteo Rossi, ormai appuntamento fisso del calendario sportivo valmontonese. La scelta di abbinarlo alla riapertura dei Gelsi ha un valore simbolico forte: una manifestazione nata per ricordare un giovane legato al mondo dello sport si svolge proprio nel campo rinnovato che da oggi ospiterà nuove generazioni di atleti.

Il Memorial raccoglie da anni squadre, tecnici, famiglie e appassionati in una giornata di gare e momenti di ricordo condiviso. L’edizione di quest’anno, inserita in un contesto totalmente aggiornato dal punto di vista strutturale, potrà contare su una pista rinnovata e su un terreno di gioco all’altezza delle aspettative degli organizzatori, con ricadute positive sulla qualità della manifestazione.

La presenza del Memorial all’interno del programma dell’8 dicembre contribuisce inoltre a dare un’immediata “prima prova” operativa dell’impianto, mostrando ai cittadini come i lavori realizzati possano trasformarsi da subito in attività sportive reali, al di là del momento cerimoniale del taglio del nastro.

Sport e identità cittadina

Nei messaggi diffusi in vista dell’inaugurazione, l’amministrazione comunale insiste molto sul valore educativo dello sport. Un impianto curato e funzionante non è soltanto un luogo dove si gioca, ma uno spazio in cui i più giovani imparano a rispettare avversari e compagni di squadra, a fare i conti con regole condivise, vittorie e sconfitte. Per le famiglie, avere a disposizione una struttura sicura e controllata significa poter affidare figli e figlie ad allenatori e istruttori in un contesto riconoscibile, dove il rapporto diretto con le società sportive diventa parte della quotidianità.

Dal punto di vista urbano, lo stadio dei Gelsi rappresenta un tassello della mappa cittadina che unisce quartieri, scuole, associazioni. Il suo rilancio, dopo anni di lavori e di programmazione, restituisce a Valmontone un luogo in cui le diverse realtà del territorio possono incrociarsi attorno a una passione comune, quella per lo sport. In questa prospettiva, la riapertura dell’impianto non è solo una buona notizia per calcio e atletica, ma anche un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza alla città.

La cittadinanza è invitata a partecipare all’inaugurazione dell’8 dicembre e alle iniziative collegate. Per Valmontone, il nuovo volto dei Gelsi diventa il punto di partenza per una stagione in cui impianti sportivi, eventi e politiche pubbliche provano a camminare insieme, con l’obiettivo dichiarato di mettere al centro persone, relazioni e qualità della vita quotidiana.

Il servizio fotografico è di Claudio Pasquazi

