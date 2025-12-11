Valmontone, parte il nuovo McDonald’s: ristorante, McCafé, area giochi e McDrive

Il 2025 si chiude con una novità importante per Valmontone: giovedì 11 dicembre, in via della Pace, apre il nuovo ristorante McDonald’s, ottantaquattresimo punto del marchio nel territorio provinciale. L’inaugurazione, prevista a partire dalle 11:30, sarà accompagnata dal tradizionale taglio del nastro alla presenza della sindaca Veronica Bernabei e da un momento di festa aperto ai cittadini con torta e brindisi.

Il locale porta con sé 50 nuove assunzioni, un team formato da giovani e adulti provenienti dal Comune di Valmontone e dall’area limitrofa, confermando il ruolo della ristorazione in franchising come motore occupazionale radicato nel territorio.

Nuovo McDonald’s Valmontone, 50 assunzioni e impatto sul territorio

Il nuovo McDonald’s di Valmontone rappresenta un tassello significativo nel quadro delle opportunità di lavoro per il territorio. Le 50 nuove assunzioni interessano soprattutto residenti del Comune e dei paesi vicini, con profili diversi che vanno dagli addetti alla cucina agli addetti alla sala, fino ai responsabili di turno.

Si tratta di contratti che, come avviene abitualmente per la catena, prevedono percorsi di formazione interna, attenzione alla sicurezza e possibilità di crescita professionale.

Per un’area che vive già una forte vocazione commerciale e turistica, l’arrivo del ristorante in via della Pace significa anche più servizi per chi si sposta per lavoro, studio o svago. La presenza della prima cittadina al taglio del nastro testimonia il rapporto costruito fra Amministrazione e azienda, in un’ottica di sviluppo e occupazione locale.

McDonald’s Valmontone, 292 posti a sedere e tecnologia in sala

Il nuovo ristorante McDonald’s di Valmontone dispone di 292 posti a sedere, con spazi pensati per accogliere famiglie, gruppi di amici e chi desidera una pausa veloce durante la giornata.

All’ingresso i clienti trovano i kiosk digitali, una dotazione ormai stabile nei locali di nuova generazione del marchio. Attraverso questi dispositivi è possibile effettuare l’ordine in autonomia, personalizzare alcune ricette e modificare ingredienti, scegliendo con calma il proprio menu.

Terminata l’operazione, ci si accomoda e si attende il servizio al tavolo, senza passaggi alla cassa tradizionale. Un modello che punta su comfort, rapidità e sulla possibilità di adattare l’offerta alle preferenze individuali, riducendo le file e organizzando meglio i flussi in sala. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

McDonald’s Valmontone, McCafé e prodotti da forno italiani

All’interno del ristorante di Valmontone trova spazio anche il McCafé, l’angolo dedicato a colazioni, pause caffè e momenti di gusto lungo l’arco della giornata. È pensato come luogo di ritrovo informale per chi inizia la giornata con cappuccino e cornetto, per chi ha bisogno di una pausa fra un impegno e l’altro o per chi desidera fermarsi nel pomeriggio per un caffè con gli amici.

Oltre all’espresso, i clienti possono scegliere bevande calde, spremute fresche e un assortimento di prodotti da forno dolci e salati.

Tutti gli alimenti del McCafé provengono da aziende italiane, in linea con la strategia di McDonald’s Italia che punta su fornitori nazionali per gran parte delle materie prime. Una scelta che rafforza il legame con la filiera agroalimentare del Paese e con il tessuto produttivo locale.

McDonald’s Valmontone, McDrive, McDelivery e orari prolungati

Il ristorante di Valmontone è dotato di una doppia corsia McDrive, pensata per chi desidera ordinare senza scendere dall’auto. Il percorso consente di ordinare, pagare e ritirare i prodotti direttamente dallo sportello, con un’organizzazione concepita per ridurre i tempi di attesa.

Gli orari del McDrive sono estesi: da domenica a giovedì il servizio è attivo dalle 7:00 alla 1:00, mentre il venerdì e il sabato si prosegue fino alle 4:00, offrendo un punto di riferimento anche nelle ore notturne.

Il ristorante, invece, è aperto da domenica a giovedì dalle 7:00 alle 24:00 e il venerdì e sabato fino all’1:00. A completare l’offerta c’è il servizio McDelivery, grazie al quale i clienti possono ricevere i propri ordini a domicilio, opzione sempre più utilizzata da famiglie e lavoratori che preferiscono consumare a casa o in ufficio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Famiglie e bambini al centro nel nuovo McDonald’s di Valmontone

Una parte importante del progetto del nuovo McDonald’s di Valmontone è dedicata alle famiglie. All’interno della sala è stato realizzato uno spazio pensato per i più piccoli, un’area nella quale i bambini possono intrattenersi mentre gli adulti si concedono un pranzo o una cena con maggiore serenità. All’esterno è presente un’area giochi dedicata, con strutture studiate per regalare momenti di svago in sicurezza.

Il ristorante offre inoltre la possibilità di organizzare feste di compleanno a tema, con pacchetti pensati per i genitori che cercano una soluzione semplice e organizzata per celebrare le ricorrenze. In questo modo il locale si propone non solo come punto di ristorazione, ma anche come luogo di socialità per le famiglie della zona. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

McDonald’s in Italia, numeri del marchio e ruolo del franchising

Il nuovo McDonald’s di Valmontone si inserisce in una rete ormai consolidata a livello nazionale. In Italia il marchio è presente da 39 anni, con oltre 790 ristoranti distribuiti lungo la penisola e 38.000 persone impiegate che servono ogni giorno circa 1,2 milioni di clienti.

I punti vendita italiani sono gestiti per il 90% in franchising da oltre 160 imprenditori locali, un modello che favorisce il radicamento sul territorio e una gestione attenta alle specificità di ogni area. Anche sul fronte dei fornitori, la scelta è orientata verso il mercato interno: oggi la maggior parte dei partner che riforniscono i ristoranti McDonald’s nel nostro Paese è composta da aziende italiane.

Con l’apertura di Valmontone, la catena rafforza la propria presenza nel quadrante sud della provincia romana e conferma la volontà di investire in zone ad alta vocazione commerciale, offrendo servizi aggiuntivi a residenti e visitatori.