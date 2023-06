Valmontone, si è insediato il nuovo consiglio comunale: Alberto Latini capogruppo

Si è insediato il nuovo consiglio comunale di Valmontone. Alberto Latini nominato Capogruppo di maggioranza per “Veronica Bernabei sindaco”. Per l’opposizione capigruppo Marco Gentili “Per un nuovo arcobaleno” e Cristiana Carrozza per “Attiva”.

A causa della nomina ad assessori sono stati sostituiti in consiglio comunale, come prevede la legge, Sofia D’Ascenzi in vece di Pierluigi Pizzuti; Aurelio Sarnino in vece di Laura Mujic; Eleonora Aiaci in vece di Mirko Natalizia; Massimo Terzini in vece di Matteo Leone.

Giulio Pizzuti, ex assessore con delega al commercio eletto Presidente del Consiglio comunale.

“Sono molto onorato che abbiate scelto me per questa prestigiosa carica. Sarò al di sopra delle parti. Spetterà a me far rispettare le regole del consiglio comunale. Cercheremo di tenere toni pacati, rispettando i cittadini che ci hanno votato. Nel prossimo consiglio comunale apporteremo delle modifiche allo statuto e al regolamento visto il cambiamento del sistema elettorale. Infine un ringraziamento al sindaco uscente Alberto Latini per ciò che mi ha trasmesso nei 10 anni di amministrazione insieme. Grazie a Veronica Bernabei per aver creduto in me. Auguri a tutti di buon lavoro”.

Giorgia Bellotti nominata vicepresidente del consiglio comunale (eletta con i soli voti dell’opposizione. La maggioranza si è astenuta, come comunicato prima del voto dal capogruppo Latini).

“Grazie a tutti quelli che oggi seguono il consiglio comunale. È importante che le persone saranno vicine al nostro consiglio. Mi metterò a lavorare a fianco del presidente Pizzuti. Sono giovane e ho voglia di imparare. In bocca al lupo a tutti. Ai sensi del regolamento mi autonomino capogruppo di Fratelli d’Italia”.

Si è dimesso, dopo 28 anni consecutivi di consiglio comunale Piero Attiani e la surroga si terrà al prossimo consiglio per l’assenza di Alessia Petrucci, la prima dei non eletti per il gruppo di Fratelli d’Italia.

Veronica Bernabei

Il sindaco Veronica Bernabei ha giurato sulla costituzione italiana “Giuro di osservare la costituzione italiana” e poi ha nominato ufficialmente gli assessori, confermando le deleghe:

Pierluigi Pizzuti Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica, Ater, Erp, Decoro urbano, Protezione Civile.

Mirko Natalizia, Assessore alle Politiche del Lavoro e dell’occupazione, Artigianato, Commercio, Attività produttive, Patti territoriali, Trasporti e Mobilità, Turismo, Teatro, Cerimoniale.

Matteo Leone, Assessore alla Cultura, Palazzo Doria Pamphilj, Spettacolo, Ambiente, Patrimonio, Transizione Ecologica e Digitale, Partecipate.

Laura Mujic, Assessore alla Pubblica Istruzione, Diritto allo studio, Servizi Sociali, Politiche per la casa, Unioni civili.

Roberto Matrigiani, Assessore al Bilancio, Contributi, Contenzioso, Rapporto con gli Enti.

Valmontone, sindaco e assessori

Nominata la commissione elettorale. Due membri dalla maggioranza e una della minoranza. Nominati Eleonora Zianna, Sofia D’Ascenzi e Cristiana Carrozza. Per i supplenti: Giulia Carosi, Alberto Latini ed Elisa De Stefano.

Da sottolineare l’evidenza di un consiglio comunale giovane, molto giovane, che vede la presenza di 9 donne, compresa la sindaca Veronica Bernabei. Gli uomini sono 6, in attesa della sostituzione di Piero Attiani e al suo posto dovrebbe essere nominata ancora una donna.

Il prossimo consiglio comunale il 13 giugno.

