Viabilità, è ancora caos: forti disagi sulle linee ferroviarie tra Roma e Napoli, cosa sta accadendo

Martedì 17 giugno si è aperto con pesanti disagi per i pendolari e i viaggiatori lungo le principali linee ferroviarie tra Roma e Napoli. Un guasto tecnico ha provocato forti ritardi sull'alta velocità, mentre il maltempo ha costretto a interrompere la circolazione sulla linea regionale via Cassino, in prossimità di Zagarolo, a partire dalle 14:20.

Caos ferroviario, il racconto di alcune “vittime”

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono intervenuti prontamente per risolvere i problemi, e attorno alle 16:30 si è registrata una progressiva ripresa del servizio, con una graduale riduzione dei ritardi. Tuttavia, per molti viaggiatori la giornata è stata segnata da attese, frustrazione e piani stravolti.

Simona, in vacanza a Roma con alcune amiche, racconta: «Eravamo pronte a una lunga attesa, ma ora ci hanno detto che il treno è a Cassino e mancano solo 20 minuti. Speriamo sia davvero così». Intanto, alle biglietterie di Trenitalia e Italo si sono formate lunghe code di utenti in cerca di soluzioni. Lorenzo, in città per motivi di lavoro, riferisce: «Avevo prenotato il treno delle 17:50 per tornare a Milano, ma ha accumulato già un'ora di ritardo. Temo di non riuscire a rientrare oggi stesso e sto cercando un'alternativa». Più fortunata Martina: «Il mio treno è partito con due ore di ritardo, ma l'assistenza è riuscita a trovarmi posto su un altro che dovrebbe arrivare a breve. Ho un impegno entro le 19, incrocio le dita».

C’è anche chi ha dovuto rinunciare completamente al viaggio. È il caso di Alena, una turista tedesca: «Abbiamo acquistato i biglietti per i treni delle 14:12 e delle 14:42 per raggiungere Anzio, ma entrambi sono stati cancellati. Alla fine ci hanno suggerito di chiedere il rimborso e prendere un pullman fuori dalla stazione».

Disagi ferroviari, cosa accadrà nei prossimi giorni

La situazione, purtroppo, non è destinata a migliorare nel breve periodo. Per mercoledì 18 e giovedì 19 giugno sono previsti interventi programmati di manutenzione che influenzeranno diverse linee regionali e interregionali:

FL6 Roma – Cassino

FL8 Roma – Nettuno

Roma – Napoli (via Formia)

FL4 Roma – Albano/Frascati

Roma – Pisa

Roma – Firenze

Leonardo Express

Per limitare i disagi, saranno attivati bus sostitutivi tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto e tra Orvieto e la Capitale. Tuttavia, i tempi di percorrenza potrebbero risultare più lunghi a causa del traffico stradale, e i posti disponibili non sempre garantiranno la stessa capienza del servizio ferroviario. Inoltre, non sarà possibile trasportare biciclette, monopattini elettrici o animali di grossa taglia (ad eccezione dei cani guida). Ulteriori aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale di Trenitalia e tramite l'app, nella sezione "Infomobilità".

Le difficoltà registrate hanno scatenato le critiche dell’opposizione. Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva, ha commentato duramente: «Ancora una giornata infernale per chi si sposta in treno. I soliti malfunzionamenti sull’alta velocità rendono impossibile viaggiare tra Roma e Napoli. A chi scaricherà la responsabilità Salvini stavolta? Il ministro dovrebbe dimettersi».

