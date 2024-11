Viabilità, lavori di manutenzione per Fiumicino e Viterbo: servizio ferroviario modificato

Gli interventi sono stati definiti indispensabili per il potenziamento e la sicurezza delle infrastrutture. Fermo anche il Leonardo Express

Dal 28 novembre al 1 dicembre, i viaggiatori che utilizzano il treno per spostarsi tra Roma e Fiumicino, così come verso Viterbo, dovranno affrontare diversi disagi a causa di lavori di manutenzione straordinaria sul nodo ferroviario della Capitale. Questi interventi, indispensabili per il potenziamento e la sicurezza delle infrastrutture, comporteranno la sospensione temporanea di importanti servizi ferroviari, tra cui le linee regionali FL1, FL3 e il celebre Leonardo Express.

Le fasi dei lavori

L’interruzione del servizio è stata pianificata in due fasi principali, con variazioni significative nei percorsi e nei collegamenti ferroviari:

28-29 novembre:

I lavori interesseranno il tratto tra Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto. Durante questa fase, i treni della linea FL1 provenienti da Orte, Fara Sabina e Monterotondo saranno limitati a Roma Ostiense. Servizi sostitutivi: I passeggeri diretti a Fiumicino dovranno utilizzare bus sostitutivi che effettueranno fermate intermedie presso le principali stazioni. Anche il Leonardo Express sarà sostituito da bus diretti che collegheranno Roma Termini con Fiumicino Aeroporto, senza fermate intermedie. 30 novembre – 1 dicembre:

L’interruzione si sposterà sul tratto tra Roma Tiburtina e Fiumicino Aeroporto. In questa fase, i treni della FL1 saranno limitati a Roma Tiburtina, mentre quelli della FL3 termineranno il servizio a Roma Ostiense. Servizi sostitutivi: Gli utenti potranno utilizzare la linea B della metropolitana per raggiungere le fermate intermedie e proseguire con bus sostitutivi che copriranno le principali stazioni della FL1, tra cui Villa Bonelli, Muratella, Ponte Galeria, Fiera di Roma, Parco Leonardo e Fiumicino Aeroporto. Anche in questo caso, i bus sostitutivi per il Leonardo Express collegheranno Termini con Fiumicino senza fermate.

Le Linee interessate

FL1 (Orte – Fiumicino Aeroporto)

Questa linea, che utilizza la ferrovia Firenze-Roma e Roma-Fiumicino, collega diverse stazioni strategiche come Roma Tiburtina, Roma Tuscolana e Roma Ostiense. Durante i lavori, il servizio sarà parzialmente interrotto, con bus sostitutivi predisposti per mantenere il collegamento su gomma.

FL3 (Viterbo – Roma Tiburtina)

Il collegamento tra Viterbo e Roma, che utilizza la ferrovia Roma-Capranica-Viterbo, sarà anch’esso interessato. Le tratte Bracciano-Roma Tiburtina, Cesano-Roma Tiburtina-Monterotondo e La Storta-Roma Ostiense subiranno modifiche, con l’utilizzo di autobus per coprire parte del tragitto.

Leonardo Express

Il servizio diretto e non-stop tra Roma Termini e l’Aeroporto di Fiumicino, noto per la sua frequenza ogni 15 minuti e il tempo di percorrenza di 32 minuti, sarà completamente sospeso per l’intero periodo. I bus sostitutivi garantiranno il collegamento diretto senza fermate intermedie.

Le alternative

Per ridurre al minimo i disagi, Trenitalia ha predisposto una serie di misure:

Bus sostitutivi : Disponibili per tutte le linee interrotte, con percorsi che seguono quelli ferroviari.

: Disponibili per tutte le linee interrotte, con percorsi che seguono quelli ferroviari. Integrazione con i trasporti pubblici : I biglietti ferroviari saranno validi sulla linea B della metropolitana per agevolare i collegamenti tra le stazioni principali.

: I biglietti ferroviari saranno validi sulla linea B della metropolitana per agevolare i collegamenti tra le stazioni principali. Potenziamento delle informazioni ai viaggiatori: Presso le stazioni interessate, saranno presenti cartelli e personale Trenitalia per assistere i passeggeri.