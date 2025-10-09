Villa Celimontana si rinnova: finito il restauro del Clivo, al via i cantieri di riqualificazione del parco

A Roma è stato presentato il restauro del Clivo Celimontana, il pendio che collega il cuore del Celio agli spazi verdi della storica Villa Celimontana. L’intervento, illustrato dal sindaco Roberto Gualtieri insieme all’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, alla presidente del Municipio I Lorenza Bonaccorsi e a Eleonora Ronchetti della Sovrintendenza Capitolina, ha riportato alla città un’area di grande valore storico e paesaggistico.

Investimento di 1,2 milioni di euro

L’opera, curata dal Dipartimento Tutela Ambientale con un investimento di circa 1,2 milioni di euro, ha riguardato la ricostruzione dei percorsi, il restauro delle mura e il ripristino delle fontane storiche, tornate ora a funzionare. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Giardino degli Agrumi

Particolare attenzione è stata data al giardino situato sul secondo terrazzamento, riportato alla sua funzione originaria di “Giardino degli Agrumi“, con 40 nuove piante appartenenti a 15 specie della tradizione florovivaistica italiana.

I nuovi cantieri

Accanto al restauro del Clivo, sono stati avviati i lavori di riqualificazione interna della Villa, partiti il 3 ottobre 2025 grazie a un finanziamento di 1,86 milioni di euro. Gli interventi prevedono l’incremento del patrimonio verde con nuove alberature di pregio e la valorizzazione di disegni arborei storici. Tra questi spiccano il circolo di cipressi che circonda l’Obelisco Mattei e i filari di lecci del viale delle Muse.

Il progetto comprende anche il restauro del Tempietto neogotico, la manutenzione delle fontane artistiche e la sistemazione dei percorsi danneggiati. Sarà inoltre riqualificata l’area ludica, con materiali eco-compatibili, per rendere il parco più accessibile e sostenibile. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un progetto che intreccia storia e natura

Durante la presentazione, il sindaco Gualtieri ha sottolineato il valore simbolico dell’intervento: “Il sentiero del Clivo intreccia storia, arte e natura, connettendosi agli interventi in corso all’interno di Villa Celimontana. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Questi lavori ricuciono il parco con le aree limitrofe, all’interno della visione del progetto CarMe che interessa via dei Fori Imperiali e il quadrante archeologico del Parco del Colosseo.

Inauguriamo un angolo di bellezza straordinario, chiuso da tempo e oggi riqualificato in tutto il suo splendore”, ha affermato il primo cittadino di Roma.

Un restauro che non si limita alla manutenzione, ma punta a integrare Villa Celimontana nel più ampio sistema urbano e archeologico del centro storico.

La valorizzazione delle ville storiche

L’assessora Alfonsi ha evidenziato come il progetto si inserisca in un percorso più ampio di valorizzazione delle ville storiche della città: “Con l’inaugurazione del Clivo proseguiamo un lavoro di recupero che mira a riscoprire la vocazione originaria della Villa: un luogo in cui il verde dialoga con le vestigia antiche, in continuità visiva con le Terme di Caracalla e il Palatino”.

Tra gli obiettivi anche la creazione di una siepe labirinto basata sul disegno seicentesco originario, il restauro delle statue e la sistemazione delle siepi storiche. L’intervento punta a unire tutela del patrimonio culturale e adattamento ambientale, in un momento in cui i cambiamenti climatici impongono nuove strategie per le città.

Un investimento sul futuro del Celio

Gli interventi a Villa Celimontana fanno parte di un piano più ampio che coinvolge l’intero quartiere Celio. Con il progetto CarMe, infatti, Roma Capitale intende ricucire il tessuto urbano con il patrimonio archeologico, creando continuità tra il verde e i luoghi storici. Villa Celimontana, con il restauro del Clivo e i cantieri avviati, diventa così un tassello fondamentale di questa visione: un parco rigenerato, fruibile e connesso alla città, pronto a restituire spazi di qualità ai cittadini e ai visitatori.