Nel 2023, la storia di Francis Kaufmann, noto anche come Rexal Ford, sembrava destinata a brillare sotto i riflettori. Con un finanziamento di 863mila euro (in forma di tax credit scontato in banca), come ha anticipato Open.online, ricevuto dal Ministero dei Beni Culturali italiano (allora era Dario Franceschini il ministro), l'americano aveva in programma di girare un film ambientato nell'affascinante cornice romana. "Stelle della notte" era il titolo del progetto cinematografico che aveva convinto una società di produzione maltese a scommettere su di lui.

La reputazione

Kaufmann non era un nome sconosciuto nel panorama cinematografico. Il sostegno economico del ministero indicava che godeva di una certa considerazione professionale. Tuttavia, dietro lo pseudonimo di Rexal Ford, si nascondeva una complessa figura la cui vita avrebbe presto preso una piega drammatica e inattesa.

L'accusa dell'omicidio della figlia ad appena un anno di età ha gettato un'ombra pesante su Kaufmann. La morte della bambina è avvenuta nel verde di villa Pamphili, trasformando in tragedia quello che sembrava l'inizio promettente di una nuova fase della sua vita.

L’accusa

Mentre le indagini proseguono e si cercano risposte più chiare sui tragici eventi accaduti, Kaufmann si è rifugiato nel silenzio legale avvalendosi della facoltà di non rispondere mentre si trova attualmente in Grecia in attesa di estradizione negli Stati Uniti. Questo dettaglio rivela quanto sia importante il suo status legale per comprendere il contesto completo dell'accaduto. L'intera vicenda resta avvolta nel mistero mentre investigatori cercano di ricostruire gli eventi. I dettagli del progetto cinematografico e la sua relazione con Anastasia Trofimova aggiungono ulteriori livelli a un caso già intricato. La storia personale e professionale di Rexal Ford continua ad essere indagata mentre si cerca una verità che possa restituire chiarezza e giustizia.

