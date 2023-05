Violento nubifragio su Rieti: allagati garage, scantinati e piano terra di abitazioni

Un violento nubifragio si è abbattuto, nel pomeriggio del 23 maggio, sulla città di Rieti. Allagamenti in molte zone del capoluogo sabino.

Numerosi allagamenti sono stati segnalati ai Vigili del fuoco di Rieti e alle forze dell’ordine in seguito a un violento acquazzone che ha interessato il capoluogo sabino intorno alle 15 del 23 maggio. Sono in corso diversi interventi di soccorso, soprattutto per incidenti stradali, automobilisti in panne ma anche allagamenti. Completamente allagato, con un’auto rimasta quasi interamente sommersa, anche un sottopassaggio nei pressi della Questura di Rieti.

Allagamenti di garage, scantinati, piano terra di abitazioni e attività commerciali sono stati segnalati anche nei quartieri a est delle città e lungo la via Salaria per l’Aquila.

Diverse strade comunali sono al momento interdette al traffico e sono state segnalate anche frane e smottamenti.

Il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, in seguito all’ondata di maltempo che ha interessato oggi pomeriggio il capoluogo sabino, ha firmato l’ordinanza che dispone l’apertura del Centro operativo comunale di Protezione Civile.

Il Comune segnala “che sono in campo dai primi minuti tutte le squadre disponibili di Polizia Locale, Protezione Civile, Magazzino comunale, Asm e Aps” e che il sottopasso vicino alla Questura reatina, completamente allagato, resterà chiuso. (ANSA).

Comune di Rieti: scuole aperte il 24 maggio

In relazione all’eccezionale maltempo che ha interessato oggi anche la Città di Rieti, si informa che mercoledì 24 maggio le scuole resteranno aperte, salvo diverse disposizioni dei dirigenti scolastici sui singoli istituti. L’Ufficio tecnico del Comune di Rieti sta lavorando in queste ore, di concerto con i dirigenti scolastici, per le verifiche delle condizioni sugli istituti ove richiesto.

Inoltre, è stata segnalata all’Ente la diffusione, nelle ultime ore, di una comunicazione di chiusura generalizzata delle scuole che è falsa. Pertanto, si ricorda a tutti i cittadini di attenersi alle comunicazioni ufficiali del Comune di Rieti puntualmente diffuse attraverso i canali istituzionali (sito www.comune.rieti.it, comunicati stampa, account social dell’Ente).

Allerta meteo per temporali

Ricordiamo, infine, che il documento “Previsione Sinottica e QPF” emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile in data odierna, 23/05/2023, riporta una previsione di precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori appenninici anche per la giornata di domani, 24 maggio 2023, dal pomeriggio e per le successive 3-6 ore con una valutazione del Centro Funzionale Regionale di livello allerta gialla idrogeologica per temporali.

Il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile di Rieti resterà aperto fino a cessate esigenze ed è reperibile al numero 0746287215.

© Riproduzione riservata