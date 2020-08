Virtus Roma, ufficiale Hadzic. Accordo con Jamil Wilson

E’ arrivata finalmente l’ufficialità: Damir Hadzic è un nuovo giocatore della Virtus Roma. Classe 1997, bosniaco ma con passaporto italiano, Hadzic è un’ala forte di 203 centimetri per 103 chili di peso.

Uscito da Flagler College in Division II con 8.8 punti e 4.9 rimbalzi di media, affronterà la sua prima stagione da professionista a Roma proprio come il connazionale Amar Alibegovic (ora a Bologna), anche lui italo-bosniaco e sbarcato nella Capitale dopo l’esperienza universitaria negli Stati Uniti.

Hadzic sarà il 4 di riserva nelle rotazioni di coach Bucchi: nelle ultime ore infatti la Virtus ha raggiunto un accordo con Jamil Wilson, ala grande passata in NBA con la maglia dei Clippers (7 punti a partita) e già visto in Italia a Bologna e Torino.

Con la sua imminente firma, a Roma mancherebbe all'appello solamente il pivot titolare per completare il roster.

Ecco il comunicato ufficiale su Hadzic:

La Virtus Roma comunica di aver ingaggiato Damir Hadzic, ala bosniaca di 203 cm per 103 kg uscito da Flagler College.

Nato a Sarajevo il 13 maggio 1997, Hadzic si forma nel vivaio dei Crabs Rimini dove milita per 4 stagioni prima di trasferirsi negli Stati Uniti per frequentare la Arlington Country Day School a Jacksonville. Terminata l’high school, Hadzic nel 2017 viene reclutato dal college di Arkansas-Little Rock dove rimane per due annate. Nel 2019-20, invece, termina la carriera universitaria con i Flagler Saints in Division II a 8.8 punti e 4.9 rimbalzi di media.

Queste le dichiarazioni del Ds Valerio Spinelli: «Hadzic sarà il nostro quarto lungo: ha ottimo fisico che gli permette di difendere sia sui “4” che sui “5”, sa tirare dall’arco, e ha grande voglia di dimostrare di potersi aprire una carriera europea dopo l’esperienza al college».

Le parole di coach Piero Bucchi: «Hadzic è un ragazzo giovane che nei suoi anni negli States ha fatto esperienza sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista personale; un’esperienza che cercherà di far valere con noi per portare il proprio contributo: aiutare i compagni e allo stesso tempo crescere individualmente».

Il commento di Damir Hadzic sulla sua firma con Roma: «Per me è un onore e una grande emozione giocare per una squadra come la Virtus Roma. Dopo quasi cinque anni negli States torno in Italia con tanta energia, voglia di lavorare e imparare giorno per giorno. Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo percorso, forza Virtus!».

*Articolo a cura di Paolo Nazzaro.