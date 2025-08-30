 
    Prima pagina Cronaca

    Pubblicato il

    Virus West Nile nei Castelli Romani, i comuni colpiti: disinfestazioni ecologiche in azione

    di Simone Fabi
    Per arginare la diffusione del virus, sono in corso disinfestazioni mirate che utilizzano larvicidi ecologici
    Ospedale dei Castelli ad Ariccia
    Ospedale dei Castelli ad Ariccia

    La minaccia del virus West Nile ha fatto scattare l’allarme nei Castelli Romani. Casi di contagio sono stati registrati in diverse località della provincia di Roma, inclusi Genzano, Lanuvio, Velletri, e i comuni del litorale come Anzio e Nettuno. Tuttavia, i cittadini possono tirare un sospiro di sollievo: le autorità locali, insieme all’ASL Roma 6, assicurano che la situazione è completamente sotto controllo.

    Allarme West Nile nei Castelli Romani

    Per arginare la diffusione del virus, sono in corso disinfestazioni mirate che utilizzano larvicidi ecologici. Questi trattamenti, eseguiti da tecnici specializzati come Marco Leva della Frog Service, utilizzano un granulato naturale che attacca direttamente le larve nei tombini e nelle acque stagnanti. “L’erogatore a spalla permette una distribuzione precisa della soluzione granulata”, spiega Leva mentre mostra il funzionamento del suo dispositivo. L’obiettivo è chiaro: impedire la proliferazione delle zanzare portatrici del virus senza danneggiare altri insetti o l’habitat naturale.

    Prevenzione e consigli ai cittadini

    Mentre le autorità sanitarie intensificano i loro sforzi sul campo, ai cittadini vengono dati consigli utili per la prevenzione quotidiana. Repellenti a base di icaridina sono raccomandati per tenere lontani gli insetti pungenti. Inoltre, è cruciale evitare accumuli d’acqua sia all’interno che all’esterno delle abitazioni e mantenere giardini e terreni puliti.

    L’impegno delle autorità locali

    A Lanuvio, dove si sono verificati tre casi di contagio tutti risolti positivamente, il sindaco Andrea Volpi ha commentato con ottimismo: “Tutti i contagiati sono guariti e tornati a casa. Abbiamo seguito le direttive regionali e dell’ASL locale per implementare trattamenti larvicidi efficaci”. Il sindaco assicura che gli interventi continueranno in modo da prevenire ulteriori contagi e mantenere calma la popolazione.

    © Riproduzione riservata
     
    Castelli Romani Contagi Virus

