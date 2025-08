Virus West Nile: un’altra vittima nel Lazio, muore anziana di Cisterna

Il dramma silenzioso del virus West Nile

È una storia che si ripete e che fa male, quella della quarta vittima del virus West Nile nel Lazio. Questa volta è toccato a una donna di 93 anni, originaria di Cisterna di Latina. Un percorso doloroso il suo, iniziato con il ricovero presso l’ospedale San Paolo di Velletri e conclusosi tristemente con il trasferimento allo Spallanzani di Roma. Nonostante gli sforzi medici, per l’anziana non c’è stato nulla da fare. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un nemico insidioso

Il virus West Nile continua a colpire in silenzio. È trasmesso dalle zanzare e rappresenta una minaccia soprattutto per le persone più vulnerabili. La donna di Cisterna di Latina è la quarta vittima nel Lazio. L’epidemia sembra farsi sempre più intensa e preoccupante. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’allarme delle autorità sanitarie

Le autorità sanitarie locali restano in allerta e continuano a monitorare la situazione. Gli esperti insistono sull’importanza della prevenzione: evitare le punture delle zanzare attraverso repellenti ed eliminando i ristagni d’acqua può ridurre significativamente il rischio di contagio. Tuttavia, le difficoltà nel contenere la diffusione del virus sono ancora molte. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’impegno degli ospedali

Nelle strutture ospedaliere come lo Spallanzani di Roma si continua a lavorare senza sosta per affrontare al meglio i casi che si presentano. I medici sono costantemente impegnati nella ricerca di terapie efficaci e nel fornire assistenza ai pazienti colpiti dal virus. Ogni nuovo caso è una battaglia contro il tempo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un invito alla cautela

I cittadini sono invitati a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e a seguire i consigli degli esperti per proteggersi al meglio. La vigilanza rimane alta in tutta la regione mentre si spera in un miglioramento delle condizioni climatiche che possa aiutare a ridurre l’attività delle zanzare infette. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata