Viterbo, incendio a Montalto di Castro: Aurelia chiusa

Nel pomeriggio di venerdì 10 giugno un grande incendio è divampato tra Montalto di Castro e Torre di Maremma, vicino all’Aurelia. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per permetter ai vigili del fuoco di poter domare le fiamme che hanno raggiunto delle sterpaglie di un campo vicino.

I soccorsi

Sul luogo sono arrivate un totale di 12 squadre di soccorsi tra i Vigili del fuoco di Tarquinia, di Gradoli e l’autobotte di Viterbo. Successivamente si sono aggiunte anche dieci unità di Civitavecchia e Orbetello e due squadre della Protezione Civile. Inoltre, un elicottero ha effettuato diversi lanci nell’area percorsa dal fuoco.

Sono ancora in corso le operazioni di soccorso delle squadre dei vigili del fuoco di Tarquinia, Gradoli e l’autobotte. L’incendio molto vasto ha infatti colpito anche un mezzo agricolo. Non ci sono persone in pericolo, l’incendio ha colpito solo sterpaglie e annessi agricoli

La nota dell’Anas

L’Anas ha pubblicato una noto con scritto: “ A causa di un incendio, è provvisoriamente chiusa la strada statale 1 “Aurelia” in entrambe le direzioni, all’altezza del chilometro 106 a Montalto di Castro in provincia di Viterbo. La chiusura si è resa necessaria al fine di far eseguire le procedure di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco per l’incendio divampato al di fuori della sede stradale. Il traffico in direzione Grosseto viene deviato al km 102 mentre in direzione Roma è stata istituita l’uscita obbligatoria al km 107. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile”.