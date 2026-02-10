Viterbo, lenzuola e asciugamani “imbevuti” di cocaina ed eroina: arrestato 57enne

Un pacco apparentemente “pulito”, due scatole voluminose e biancheria da letto piegata con cura: è da questa scena, ordinaria solo in apparenza, che è partito l’arresto eseguito dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’attività mirata contro il traffico di stupefacenti. Martedì 3 febbraio, personale delle Squadre Mobili di Viterbo e Pesaro-Urbino ha bloccato un cittadino extracomunitario di 57 anni, residente in provincia, ritenuto responsabile – allo stato degli atti e nel rispetto della presunzione di innocenza – del reato di detenzione di droga. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Cocaina ed eroina “nascoste” nei tessuti: come è scattato l’arresto della Polizia di Stato

L’uomo è stato intercettato dopo un’apposita attività di osservazione. Gli investigatori lo hanno fermato nel momento in cui un corriere gli ha consegnato due scatole giudicate sospette per modalità e contesto della consegna. All’interno, gli agenti hanno trovato numerosi asciugamani e lenzuola, perfettamente piegati e imbustati: un dettaglio che, in indagini di questo tipo, può diventare un segnale preciso. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Biancheria intrisa di stupefacenti: il metodo per eludere i controlli

I successivi approfondimenti hanno chiarito la natura del carico. Con il supporto di personale specializzato del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, è stato verificato che i teli risultavano imbevuti di cocaina ed eroina. Secondo quanto comunicato, l’operazione sarebbe stata realizzata tramite un procedimento chimico, finalizzato a rendere più difficile l’individuazione della sostanza durante eventuali verifiche lungo il tragitto.

Questa modalità, già nota in altri contesti investigativi, punta a “camuffare” lo stupefacente dentro supporti assorbenti: non si tratta del classico involucro nascosto, ma di una sostanza incorporata nel materiale. In casi simili, il recupero avviene mediante lavorazioni successive, con l’obiettivo di estrarre la droga dai tessuti e ricondurla a una forma utilizzabile sul mercato illecito.

Indagini congiunte Viterbo–Pesaro-Urbino: perché il lavoro in squadra conta

L’attività è stata svolta congiuntamente dalle Squadre Mobili di Viterbo e Pesaro-Urbino, segno di un monitoraggio che non si ferma ai confini provinciali e che mira a ricostruire una filiera più ampia: dalla spedizione alla consegna, fino ai passaggi successivi. Operazioni coordinate di questo tipo servono a individuare collegamenti, canali logistici, eventuali basi d’appoggio e ruoli diversi (corrieri, destinatari, intermediari). LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Gli investigatori, in questa fase, puntano a capire se la consegna rientrasse in un singolo episodio o in una catena di rifornimenti ripetuti. Il sequestro di materiale “preparato” in modo così accurato, infatti, può suggerire una struttura organizzata, con metodi consolidati e una precisa capacità di movimentazione.

Quantità effettiva di droga nei lenzuoli: gli accertamenti della Scientifica di Roma

Un nodo centrale resta la quantità effettiva di stupefacente presente sui tessuti sequestrati. La Polizia ha annunciato ulteriori accertamenti tecnici che saranno espletati dal Servizio Polizia Scientifica di Roma. In situazioni del genere, la quantità non è immediata: la droga non è confezionata in dosi o panetti, ma distribuita nel materiale. Per questo servono analisi, campionamenti e procedure di laboratorio per stimare peso e purezza, elementi che incidono sul quadro investigativo e giudiziario.

Domiciliari per il 57enne: provvedimenti e prossimi passaggi giudiziari

Al termine degli atti di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Da qui in avanti, oltre alle analisi tecniche, peseranno gli sviluppi dell’inchiesta: verifiche su provenienza delle scatole, circuito di spedizione, eventuali contatti e comunicazioni utili a ricostruire il percorso della sostanza, insieme a possibili responsabilità ulteriori.

Effetti sul territorio: contrasto allo spaccio e attenzione sui canali di rifornimento

Operazioni come questa hanno un impatto immediato soprattutto su un punto: il rifornimento. Intercettare la droga prima che arrivi alla fase di vendita riduce la disponibilità di sostanze sulle piazze e mette pressione sui canali logistici. Il messaggio operativo è chiaro: non esistono “nascondigli” davvero invisibili se l’attività di intelligence e i controlli mirati individuano l’anomalia, anche dentro un carico che, a prima vista, potrebbe sembrare solo biancheria da casa.