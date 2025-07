Viterbo, sfruttamento di 104 braccianti nei campi: chiesto processo per i titolari di una nota azienda agricola

La denuncia della Procura di Viterbo

Nell'ambito di una delle inchieste più delicate dell'ultimo periodo, la Procura di Viterbo ha avanzato la richiesta di processo nei confronti dei titolari di una rinomata azienda agricola locale. Il motivo? Accuse pesanti che parlano di sfruttamento estremo ai danni dei loro dipendenti.

Lavoro duro e paghe misere

I fatti contestati coinvolgono almeno 104 braccianti, costretti a lavorare in condizioni che definire dure sarebbe riduttivo. Le giornate di lavoro si prolungavano fino a 13 ore, con compensi che rasentano il ridicolo. Una situazione che sembra colpire particolarmente i lavoratori stranieri, spesso più vulnerabili e senza alternative valide.

Un’azienda in vista sotto i riflettori

L’azienda incriminata, un pilastro nel panorama agricolo del Lazio, con migliaia di ettari destinati prevalentemente alla raccolta di frutta e ortaggi, è ora al centro dell’attenzione non solo per la sua produzione, ma soprattutto per le ombre che le accuse gettano sulla gestione del personale. Le indagini hanno portato alla luce un quadro desolante fatto di sopraffazione e ingiustizie quotidiane.

L’attesa di un verdetto giudiziario

Mentre la vicenda prosegue il suo iter giudiziario, l'attesa cresce tra gli addetti ai lavori e non solo. Questo caso mette in luce problemi annosi nel settore agricolo, dove troppo spesso i diritti dei lavoratori sembrano essere messi in secondo piano rispetto alla produttività e al profitto.

Si attende ora una decisione del tribunale che potrebbe segnare un punto di svolta non solo per chi è direttamente coinvolto ma anche come monito per altre realtà simili sparse sul territorio.

