West Nile, il virus si espande nel Lazio: sette vittime, primo caso confermato a Roma

Un primo caso che non allarma

La notizia del primo caso di West Nile Virus a Roma ha destato attenzione, ma non panico. Secondo il Commissario dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, Stefano Palomba, la situazione è sotto controllo. “I dati epidemiologici mostrano una condizione di normalità,” ha affermato. “Non differiscono molto da quelli dell’anno scorso e lo scenario è quello previsto.” LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Misure preventive già in atto

Nella capitale sono state avviate operazioni di disinfestazione e monitoraggi costanti per tenere sotto osservazione la popolazione di zanzare che è il vettore principale del virus. Questi interventi vengono eseguiti seguendo protocolli rigidi già testati in altre regioni colpite.

L’importanza del monitoraggio costante

Per l’Istituto zooprofilattico, il monitoraggio continuo è cruciale per la gestione efficace di casi simili. “Bisogna mantenere alta l’attenzione senza creare allarmismi inutili,” ha sottolineato Palomba. La raccolta dati è fondamentale per poter reagire tempestivamente a qualsiasi cambiamento nella diffusione del virus.

Cosa devono sapere i cittadini?

I cittadini romani sono invitati a collaborare seguendo alcune semplici misure preventive: evitare ristagni d’acqua nei giardini domestici e usare repellenti adeguati quando necessario. Le autorità locali hanno reso disponibile un numero verde per segnalazioni o richieste di informazioni riguardanti il virus.

Sesta vittima nel Lazio

Una donna di 83 anni di Pontinia, è morta oggi (il 7 agosto, ndr) all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina a causa del virus della West Nile. La paziente era arrivata in pronto soccorso il 24 luglio scorso. Ricoverata in rianimazione in gravi condizioni per la presenza di pluripatologie concomitanti, è deceduta nel reparto di terapia intensiva. Si tratta del sesto caso di morte per la West Nile accertato nel Lazio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il virus West Nile continua a diffondersi nel Lazio, con un bilancio che, nell’arco di poche ore, ha registrato due nuovi decessi, portando a sette il numero totale delle vittime dall’inizio dell’estate. La Regione ha confermato anche il primo caso accertato a Roma, che ha spinto le autorità sanitarie ad ampliare le misure di prevenzione e contenimento già attive in altri territori. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Primo caso a Roma: la Regione interviene sull’Asl Rm3

Il primo caso di positività al virus West Nile nella Capitale è stato rilevato su una donna di 77 anni, attualmente ricoverata in un reparto ordinario dell’INMI Lazzaro Spallanzani. La paziente, secondo quanto emerso, potrebbe essere stata esposta al virus nella zona dell’Infernetto, nel Municipio X. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

A seguito di questa segnalazione, la Regione Lazio ha deciso di estendere le azioni di contenimento anche all’area di competenza dell’Asl Roma 3. La decisione è stata formalizzata durante la cabina di regia che si è tenuta nella giornata dell’8 agosto, con la partecipazione della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, dell’Istituto Spallanzani, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana e dell’Azienda sanitaria coinvolta.

Il virus si concentra nella provincia di Latina

Secondo l’aggiornamento diffuso dalla Regione, dal 4 agosto ad oggi sono stati registrati 12 nuovi casi di infezione da West Nile nel Lazio. Otto di questi presentano sintomi febbrili, mentre quattro hanno sviluppato una sindrome neurologica, complicanza grave e potenzialmente letale del virus.

La distribuzione territoriale dei nuovi contagi indica un’elevata concentrazione nella provincia di Latina, con positività segnalate nei comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Latina, Norma, Pontinia, Sezze e Terracina. Altri casi sono emersi nella provincia di Roma – in particolare a Lanuvio, Nettuno e Velletri – e nel Municipio X della Capitale.

Due nuovi decessi nel Lazio

Le ultime ore hanno visto salire a sette il numero delle vittime correlate al West Nile nel Lazio. L’ultima in ordine di tempo è una donna di 83 anni residente a Pontinia, deceduta presso l’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Era arrivata al pronto soccorso il 24 luglio in condizioni cliniche già critiche a causa di diverse patologie preesistenti. Dopo il ricovero in rianimazione, è morta nel reparto di terapia intensiva. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Poco prima, è stato comunicato anche il decesso di un uomo di 77 anni, ricoverato dal 26 luglio presso l’Ospedale Isola Tiberina Gemelli Isola. Il paziente era già sottoposto a trattamento dialitico e si trovava in terapia intensiva. L’esposizione al virus sarebbe avvenuta a Cisterna di Latina, mentre l’uomo era residente a Velletri.

Misure di prevenzione attivate nel Lazio

L’espansione del virus sul territorio regionale ha portato a un rafforzamento delle azioni di monitoraggio e controllo. Le autorità sanitarie stanno lavorando in coordinamento con gli enti locali per applicare misure di disinfestazione, sorveglianza entomologica e informazione pubblica.

In particolare, nei comuni e nei municipi in cui sono stati rilevati casi confermati, sono state attivate procedure per la riduzione del rischio di trasmissione. Tra queste, il trattamento delle aree verdi pubbliche, l’eliminazione dei ristagni d’acqua, il controllo delle zanzare adulte e larvali, e l’informazione ai cittadini sui comportamenti utili a prevenire la puntura degli insetti vettori.

Un virus che richiede attenzione continua

Il West Nile è ormai considerato endemico in diverse aree del territorio italiano, soprattutto durante la stagione estiva. La trasmissione avviene attraverso la puntura di zanzare infette, principalmente del genere Culex, e in rari casi può causare gravi complicazioni neurologiche, in particolare nei soggetti anziani o con patologie pregresse.

La Regione Lazio, nel comunicare i dati aggiornati, invita alla massima attenzione e collaborazione da parte della cittadinanza, sottolineando l’importanza di segnalare tempestivamente eventuali sintomi sospetti, come febbre persistente, cefalea, debolezza muscolare e disorientamento.

Sorveglianza su tutto il territorio

Le istituzioni coinvolte nella gestione dell’emergenza – INMI Spallanzani, Istituto Zooprofilattico, Aziende sanitarie e Direzione Salute – stanno assicurando una sorveglianza attiva su tutto il territorio interessato, con l’obiettivo di contenere il contagio e ridurre al minimo le conseguenze per la popolazione.

© Riproduzione riservata