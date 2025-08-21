 
    West Nile nel Lazio: due nuove vittime. Come riconoscere la malattia e difendersi

    di Alessandra Monti
    Il West Nile Virus è un’infezione trasmessa principalmente da zanzare del genere Culex, che si infettano pungendo uccelli selvatici, per poi trasmetterlo all’uomo
    Ospedale Santa Maria Goretti di Latina
    Ospedale Santa Maria Goretti di Latina

    L’ultima settimana di agosto porta con sé una notizia che scuote la già fragile serenità estiva nel Lazio: il virus West Nile si conferma un pericolo concreto, radicato, e purtroppo capace di colpire con durezza.

    Un uomo 84enne di Latina, affetto da leucemia linfatica, è deceduto il 10 agosto all’ospedale Santa Maria Goretti: i test post‑mortem hanno confermato la positività al West Nile. A seguire, una donna di 87 anni di Cassino, con gravi patologie pregresse, è arrivata in pronto soccorso il 17 agosto ed è morta nella serata di ieri. Con le loro tragiche storie, si arriva a dodici vittime nella Regione Lazio da inizio anno.

    Il quadro odierno, West Nile: numeri, distribuzione e tendenza

    Nell’ultimo bollettino dello Spallanzani si registrano 8 nuovi casi confermati: due con sindrome neurologica, cinque febbrili, più un donatore asintomatico individuato attraverso lo screening delle donazioni di sangue a dimostrazione dell’efficacia del sistema trasfusionale regionale.

    I territori coinvolti includono Cassino, Latina, Gaeta e Norma. Ecco la situazione aggiornata nel 2025:

    • 182 casi totali finora, con:
      • 41 pazienti ancora ricoverati nei reparti ordinari,
      • 34 dimesse,
      • 91 in buone condizioni presso il proprio domicilio,
      • 4 in terapia intensiva,
      • 12 decessi.

    La distribuzione dei casi per Asl:

    • Asl Latina: 160
    • Asl Roma 6: 11
    • Asl Frosinone: 6
    • Asl Roma 3: 1
    • Fuori regione: 2 a Caserta, 1 a Isernia, e 1 in definizione.

    Un’altra fonte segnala dati leggermente diversi ma coerenti: 174 casi totali, con 10 decessi; 155 casi nella Asl di Latina, 10 nella Roma 6, 5 in Frosinone, 1 nella Roma 3 e 3 fuori regione (2 Caserta, 1 Isernia).

    A livello nazionale, l’ECDC conferma che l’Italia concentra oltre l’80 % dei casi europei (circa 274 su 335), e prevede un aumento nell’imminente picco stagionale tra fine agosto e settembre.

    Cos’è il West Nile e come si manifesta

    Il West Nile Virus è un’infezione trasmessa principalmente da zanzare del genere Culex, che si infettano pungendo uccelli selvatici, per poi trasmetterlo all’uomo o ad animali come i cavalli.

    In linea generale:

    • L’80 % dei casi è asintomatico.
    • Circa il 20 % può manifestare sintomi, come febbre, cefalea, nausea, vomito, eruzione cutanea, gonfiore linfonodale.
    • Meno dell’1 % evolve in forme neuroinvasive: meningite asettica, encefalite, paralisi, alterazione dello stato mentale — soprattutto in anziani o immunodepressi.

    Attualmente non esistono vaccini umani approvati contro il West Nile, per quanto alcuni candidati siano in fase di sperimentazione. Il trattamento è di supporto e orientato a ridurre le complicanze neurologiche in caso di grave compromissione.

    Come difendersi: consigli pratici

    Le misure condivise da ISS, Ministero della Salute e Regione Lazio sono chiare:

    • Disinfestazioni mirate nei comuni a rischio, in collaborazione con i sindaci.
    • Campagne informative rivolte ai cittadini.
    • Allerta di medici e veterinari per favorire diagnosi precoci.

    Le raccomandazioni principali per la prevenzione individuale sono:

    • Uso di repellenti cutanei e spray domestici.
    • Abbigliamento protettivo, in tessuti chiari, maniche lunghe e pantaloni.
    • Evitare esposizione non protetta al tramonto e all’alba, quando le zanzare sono più attive.
    • Eliminare ristagni d’acqua (vasi, sottovasi, pozzanghere), ambienti dove le zanzare depongono le uova.

    Infine, consultare il medico se sopraggiungono febbre sopra 38,5 °C, cefalea intensa, dolori muscolari, confusione, o eruzione cutanea — specialmente nelle persone più fragili.

    © Riproduzione riservata
     
