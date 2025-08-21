West Nile nel Lazio: due nuove vittime. Come riconoscere la malattia e difendersi

L’ultima settimana di agosto porta con sé una notizia che scuote la già fragile serenità estiva nel Lazio: il virus West Nile si conferma un pericolo concreto, radicato, e purtroppo capace di colpire con durezza.

Un uomo 84enne di Latina, affetto da leucemia linfatica, è deceduto il 10 agosto all’ospedale Santa Maria Goretti: i test post‑mortem hanno confermato la positività al West Nile. A seguire, una donna di 87 anni di Cassino, con gravi patologie pregresse, è arrivata in pronto soccorso il 17 agosto ed è morta nella serata di ieri. Con le loro tragiche storie, si arriva a dodici vittime nella Regione Lazio da inizio anno.

Il quadro odierno, West Nile: numeri, distribuzione e tendenza

Nell’ultimo bollettino dello Spallanzani si registrano 8 nuovi casi confermati: due con sindrome neurologica, cinque febbrili, più un donatore asintomatico individuato attraverso lo screening delle donazioni di sangue a dimostrazione dell’efficacia del sistema trasfusionale regionale.

I territori coinvolti includono Cassino, Latina, Gaeta e Norma. Ecco la situazione aggiornata nel 2025: LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

182 casi totali finora, con: 41 pazienti ancora ricoverati nei reparti ordinari, 34 dimesse, 91 in buone condizioni presso il proprio domicilio, 4 in terapia intensiva, 12 decessi.

finora, con:

La distribuzione dei casi per Asl: LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Asl Latina: 160

Asl Roma 6: 11

Asl Frosinone: 6

Asl Roma 3: 1

Fuori regione: 2 a Caserta, 1 a Isernia, e 1 in definizione.

Un’altra fonte segnala dati leggermente diversi ma coerenti: 174 casi totali, con 10 decessi; 155 casi nella Asl di Latina, 10 nella Roma 6, 5 in Frosinone, 1 nella Roma 3 e 3 fuori regione (2 Caserta, 1 Isernia). LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

A livello nazionale, l’ECDC conferma che l’Italia concentra oltre l’80 % dei casi europei (circa 274 su 335), e prevede un aumento nell’imminente picco stagionale tra fine agosto e settembre.

Cos’è il West Nile e come si manifesta

Il West Nile Virus è un’infezione trasmessa principalmente da zanzare del genere Culex, che si infettano pungendo uccelli selvatici, per poi trasmetterlo all’uomo o ad animali come i cavalli.

In linea generale:

L’ 80 % dei casi è asintomatico .

. Circa il 20 % può manifestare sintomi , come febbre, cefalea, nausea, vomito, eruzione cutanea, gonfiore linfonodale.

, come febbre, cefalea, nausea, vomito, eruzione cutanea, gonfiore linfonodale. Meno dell’1 % evolve in forme neuroinvasive: meningite asettica, encefalite, paralisi, alterazione dello stato mentale — soprattutto in anziani o immunodepressi.

Attualmente non esistono vaccini umani approvati contro il West Nile, per quanto alcuni candidati siano in fase di sperimentazione. Il trattamento è di supporto e orientato a ridurre le complicanze neurologiche in caso di grave compromissione.

Come difendersi: consigli pratici

Le misure condivise da ISS, Ministero della Salute e Regione Lazio sono chiare:

Disinfestazioni mirate nei comuni a rischio, in collaborazione con i sindaci.

nei comuni a rischio, in collaborazione con i sindaci. Campagne informative rivolte ai cittadini.

rivolte ai cittadini. Allerta di medici e veterinari per favorire diagnosi precoci.

Le raccomandazioni principali per la prevenzione individuale sono:

Uso di repellenti cutanei e spray domestici .

. Abbigliamento protettivo , in tessuti chiari, maniche lunghe e pantaloni.

, in tessuti chiari, maniche lunghe e pantaloni. Evitare esposizione non protetta al tramonto e all’alba , quando le zanzare sono più attive.

, quando le zanzare sono più attive. Eliminare ristagni d’acqua (vasi, sottovasi, pozzanghere), ambienti dove le zanzare depongono le uova.

Infine, consultare il medico se sopraggiungono febbre sopra 38,5 °C, cefalea intensa, dolori muscolari, confusione, o eruzione cutanea — specialmente nelle persone più fragili. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata