 
Menù
  • Prima pagina
  • Redazione
  • Vuoi rimanere aggiornato?
  • Sostienici
  • La tua pubblicità su QDL
    • Categorie
    Prima pagina Cronaca

    Pubblicato il

    Bollettini Sanitari

    West Nile nel Lazio: La situazione preoccupa con dieci vittime in un mese

    di Redazione
    Il West Nile è un virus che ha origine nelle regioni prossime al fiume Nilo e si diffonde attraverso le comuni zanzare
    Ospedale Santa Maria Goretti di Latina
    Ospedale Santa Maria Goretti di Latina

    Un nuovo triste bilancio

    La situazione nel Lazio è diventata critica per quanto riguarda il virus West Nile. Nelle ultime ore, l’ospedale Lazzaro Spallanzani, noto centro di riferimento per le malattie infettive, ha purtroppo registrato la decima vittima. Si tratta di un anziano di 87 anni, già afflitto da altre condizioni mediche compromesse, che non è riuscito a vincere la battaglia contro questo insidioso virus.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI

    L’andamento del contagio

    Da quando si è manifestato il primo caso fatale il 20 luglio scorso, fino ad oggi, i dati sono allarmanti: dieci persone hanno perso la vita e si contano diciassette nuovi contagiati solo negli ultimi tre giorni. Questi numeri stanno mettendo sotto pressione le autorità sanitarie locali che lavorano incessantemente per arginare la diffusione del virus.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI

    Le origini e la diffusione del virus

    Il West Nile è un virus che ha origine nelle regioni prossime al fiume Nilo e si diffonde attraverso le comuni zanzare. Recentemente ha fatto sentire la sua presenza anche nei dintorni di Roma, sollevando preoccupazioni tra i cittadini e i responsabili della salute pubblica. Le zanzare fungono da vettori principali di questa infezione che può colpire severamente soprattutto gli individui più fragili.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI

    Risposta delle autorità sanitarie

    Di fronte all’incremento dei casi e dei decessi, le autorità sanitarie hanno intensificato le misure preventive. Si raccomanda alla popolazione di adottare precauzioni come l’uso di repellenti contro le punture di zanzara e l’eliminazione dei ristagni d’acqua che possono favorirne la proliferazione.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI

    Sensibilizzazione e prevenzione

    È fondamentale mantenere alta l’attenzione sul tema: informare correttamente i cittadini è essenziale per prevenire nuovi casi. La comunità scientifica continua a monitorare attentamente la situazione con l’obiettivo di ridurre al minimo il rischio per la popolazione.

    LA TUA PUBBLICITÀ QUI
    © Riproduzione riservata
     
    Bollettini Sanitari Contagi Virus

    Condividi questa notizia per primo

    Facebook
    X
    Telegram
    WhatsApp
    Linkedin
    Pinterest
    E-mail
    Stampa
    Scorri lateralmente questa lista

    Seguici per rimanere aggiornato

    Sostieni il nostro giornalismo

    I PIU' LETTI
    Condividi
    Sostienici
    Bonifico
    Donazione con carta