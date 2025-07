West Nile nel Lazio: scatta l’allerta con due persone infettate dal virus a Latina

Primi Contagi Autoctoni nel Lazio

Nel Lazio, precisamente nella città di Latina, sono stati confermati i primi casi autoctoni di virus West Nile. A dare la notizia è stato l’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, che ha accertato le infezioni in due persone settantenni. Entrambi i pazienti sono attualmente seguiti presso l’ospedale Santa Maria Goretti, dove le loro condizioni sono monitorate con attenzione ma non destano preoccupazione immediata. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’Intervento delle Autorità Sanitarie

A quanto riferiscono fonti sanitarie, una task force sarà operativa già dalle prime ore del pomeriggio per coordinare le iniziative di prevenzione. Nonostante il virus sia divenuto endemico negli ultimi anni soprattutto nel nord e centro Italia, questi sono i primi episodi registrati nel Lazio. Le autorità rimangono vigili ma sottolineano che al momento non si rileva un allarme per la salute pubblica. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

“Stiamo adottando tutte le precauzioni necessarie”

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha confermato la diagnosi dei due casi e ha rassicurato sull’assenza di rischi immediati per la popolazione: “Abbiamo i primi due casi endemici qui e stiamo adottando tutte le precauzioni necessarie”. Ha inoltre specificato che il virus si diffonde principalmente attraverso la puntura di insetti e raramente tramite trasfusioni di sangue. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Piano d’azione

Dalle 14 di oggi verranno emanate indicazioni ai medici di base e ai pronto soccorso per facilitare una rapida identificazione dei sintomi. Il piano prevede anche controlli secondo le linee guida stabilite. Questo monitoraggio è essenziale per mantenere sotto controllo la situazione e prevenire ulteriori contagi. L’attenzione rimane alta mentre si valutano eventuali ulteriori misure preventive da adottare nei prossimi giorni. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata