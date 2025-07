West Nile nel Lazio: sei casi, tra cui una vittima. Come prevenire il virus e proteggersi

La situazione della West Nile in Italia

In alcune aree del Lazio, la presenza del virus West Nile ha destato una certa preoccupazione. Questo è ciò che emerge dalle dichiarazioni di Francesco Vairo, direttore del Seresmi, il servizio regionale incaricato del monitoraggio delle malattie infettive presso lo Spallanzani. Con sei casi confermati nella provincia di Latina, tra cui una vittima, l’accento è posto sull’importanza della prevenzione e dell’informazione pubblica.

Non allarmismo ma attenzione

Secondo Vairo, "non si tratta di allarme ma di un fenomeno che richiede la massima attenzione da parte sia dei professionisti sanitari che delle istituzioni". La diagnosi differenziale per pazienti con sintomi compatibili con l'infezione è essenziale, così come la partecipazione attiva dei cittadini nel ridurre i rischi.

Comprendere il virus West Nile

Il virus responsabile dell'infezione è noto in Italia dal 1998 ma era inizialmente circoscritto ai cavalli. Solo nel 2008 sono stati registrati i primi casi umani, portando all'adozione di un piano nazionale di sorveglianza che monitora le zanzare, vettori del virus. È importante notare che l'infezione non si trasmette da persona a persona e gli esseri umani non sono in grado di contagiare le zanzare.

Zanzare come vettori e sintomi della malattia

Le zanzare comuni, non quelle tigre, acquisiscono il virus prevalentemente dagli uccelli. Generalmente si verificano focolai limitati poiché l'uomo non funge da veicolo per la sua diffusione. I sintomi possono variare: nella maggior parte dei casi sono lievi o inesistenti; tuttavia, circa il 20% delle persone infette manifesta sintomi simili all'influenza come febbre e dolori muscolari, mentre solo l'1% può sviluppare complicazioni neurologiche più gravi.

La chiave per affrontare il virus

Purtroppo non esistono cure specifiche o vaccini per la West Nile. Alcuni farmaci sperimentali vengono utilizzati su piccole casistiche per alleviare i sintomi, ma prevenire le punture di zanzara rimane la strategia principale. Utilizzare repellenti e mantenere l'ambiente pulito sono misure fondamentali che devono coinvolgere sia le autorità sia i singoli individui.

Sorveglianza continua e mappa dei rischi

Ogni anno, il Ministero della Salute insieme all'Istituto Zooprofilattico di Teramo pubblica mappe del rischio per adattare la sorveglianza alla situazione attuale. Latina è classificata come area ad alto rischio per vari fattori ambientali e storici legati alla presenza passata del virus negli animali. In queste zone vengono applicati protocolli rigorosi sia per il controllo veterinario che umano.

