West Nile nel Lazio: tre nuovi casi, due con sindrome neurologica

La Regione Lazio ha ufficialmente confermato tre nuovi casi di infezione da West Nile Virus. Le analisi, condotte dal laboratorio di Virologia dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, hanno certificato la diagnosi per tre pazienti. Uno di essi presenta i sintomi tipici della febbre da West Nile, mentre per altri due si è sviluppata una forma più severa, con complicazioni neurologiche. I casi sono stati riscontrati nei comuni di Cisterna di Latina (due casi) e Sabaudia (uno). LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Con queste nuove segnalazioni, il totale delle diagnosi confermate nella regione Lazio, dall’inizio del 2025, sale a 61. Una cifra che impone riflessioni sul monitoraggio epidemiologico e sull’efficacia delle misure di contenimento attualmente in atto. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La distribuzione geografica dei casi

Analizzando la mappa dei contagi, emerge con chiarezza che la provincia di Latina rappresenta il principale focolaio regionale. Dei 61 casi complessivi:

57 sono sotto osservazione da parte della ASL di Latina ;

sono sotto osservazione da parte della ; 2 sono seguiti dalla ASL Roma 6 ;

sono seguiti dalla ; 1 è monitorato dalla ASL di Frosinone ;

è monitorato dalla ; 1 è stato identificato fuori regione, ma con probabile esposizione nella provincia di Caserta.

La concentrazione dei casi nella zona pontina richiama l’attenzione su un’area geografica caratterizzata da condizioni ambientali favorevoli alla proliferazione delle zanzare, principali vettori del virus. In particolare, la presenza di zone umide e la stagione calda creano un habitat ideale per la zanzara Culex, che trasmette l’infezione attraverso la puntura.

Profili clinici dei pazienti

Il quadro clinico dei soggetti colpiti dal virus nel 2025 mostra una significativa variabilità nella gravità dei sintomi. Secondo l’ultimo aggiornamento regionale, i 61 casi si suddividono come segue:

19 pazienti sono attualmente ricoverati in reparti ospedalieri ordinari ;

sono attualmente ricoverati in ; 6 sono stati dimessi e non necessitano più di cure ospedaliere;

sono stati e non necessitano più di cure ospedaliere; 30 persone sono in cura presso il proprio domicilio , con un monitoraggio medico continuo;

sono in , con un monitoraggio medico continuo; 3 pazienti si trovano in condizioni gravi e sono ricoverati in terapia intensiva ;

si trovano in condizioni gravi e sono ; 3 decessi sono stati registrati dall’inizio dell’anno, collegati direttamente alle complicazioni neurologiche causate dal virus.

La forma neurologica del West Nile, meno comune ma più pericolosa, può determinare encefalite, meningite o paralisi, e si manifesta prevalentemente nei soggetti anziani o immunocompromessi. Proprio questa forma è stata diagnosticata in due dei tre nuovi casi rilevati. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sorveglianza e prevenzione

L’Istituto Spallanzani, centro di riferimento nazionale per le malattie infettive, continua a svolgere un ruolo centrale nell’identificazione e nella gestione dei casi. Il laboratorio di virologia dello Spallanzani è incaricato di confermare le diagnosi e coordinare, in collaborazione con le ASL locali, le misure di prevenzione sul territorio.

L’attività di sorveglianza si basa su una rete di monitoraggio integrata che coinvolge ospedali, ambulatori e laboratori. Tuttavia, l’alta incidenza nella provincia di Latina suggerisce la necessità di potenziare ulteriormente la disinfestazione delle aree a rischio, così come le campagne di informazione pubblica, specialmente nei mesi estivi, quando il rischio di trasmissione è più elevato.

West Nile: cosa sappiamo e come proteggersi

Il West Nile Virus è un arbovirus trasmesso dalle zanzare, principalmente del genere Culex. La maggior parte delle infezioni decorre in modo asintomatico, ma in circa il 20% dei casi si manifesta con sintomi simili a quelli influenzali (febbre, mal di testa, dolori muscolari). In meno dell’1% dei casi, tuttavia, può causare complicazioni neurologiche gravi.

Non esiste al momento un vaccino specifico per l’uomo. La prevenzione si basa principalmente sull’evitare le punture di zanzara, attraverso l’uso di repellenti, zanzariere, e limitando la permanenza all’aperto nelle ore serali.

Le autorità sanitarie regionali raccomandano inoltre di eliminare i ristagni d’acqua in ambito domestico, che rappresentano un habitat favorevole per la riproduzione delle zanzare. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Monitoraggio continuo e prudenza individuale

La conferma di tre nuovi casi di West Nile nel Lazio, di cui due con interessamento neurologico, accende nuovamente i riflettori su una minaccia sanitaria stagionale che non può essere sottovalutata. Il numero complessivo di infezioni, già salito a quota 61 nel 2025, impone una riflessione più ampia sulla gestione della sanità pubblica nei mesi estivi, soprattutto nelle aree maggiormente esposte. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il rafforzamento delle misure preventive, insieme a una comunicazione chiara e puntuale ai cittadini, resta la chiave per contenere la diffusione del virus e tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione. Nel frattempo, le strutture sanitarie continuano a operare per garantire diagnosi rapide e cure adeguate, in un contesto in cui la tempestività dell’intervento può fare la differenza.

© Riproduzione riservata