West Nile Virus: la Commissione Grandi Rischi valuta il quadro epidemiologico in Italia

Si è svolta oggi, nella sede del Dipartimento della Protezione Civile, la riunione della Commissione Grandi Rischi dedicata all'analisi della situazione epidemiologica legata alla circolazione del West Nile Virus (WNV) sul territorio nazionale. L'incontro è stato convocato dal Capo Dipartimento, Fabio Ciciliano, in risposta a una richiesta di collaborazione da parte del Ministero della Salute.

Al tavolo di lavoro erano presenti i componenti della sezione rischio ambientale e igienico-sanitario della Commissione, insieme a esperti esterni. L’obiettivo era fornire una valutazione tecnico-scientifica aggiornata e definire eventuali misure di protezione civile utili a contenere il rischio di diffusione del virus.

Un virus endemico con nuove aree di concentrazione

Durante la riunione, è stato ribadito che il West Nile Virus è endemico in Italia da diversi anni. I dati disponibili non indicano, per il 2025, un incremento numerico dei casi rispetto alla media degli anni precedenti. Tuttavia, è stata evidenziata una novità rilevante: la maggiore concentrazione di contagi in regioni del centro-sud, un fenomeno che in passato risultava meno marcato.

Negli anni scorsi, il picco di casi è stato registrato nel mese di agosto. Le analisi epidemiologiche confermano che la sorveglianza in questa fase dell’anno resta particolarmente importante per anticipare eventuali aumenti di trasmissione.

Il vettore principale: la zanzara Culex pipiens

La Commissione ha ribadito che il principale vettore di trasmissione del West Nile Virus è la zanzara comune Culex pipiens, diffusa in gran parte del territorio italiano. Alla luce delle evidenze scientifiche, è stato ritenuto necessario rafforzare le azioni di contrasto alla proliferazione di questo insetto, soprattutto nelle aree dove si è osservata una maggiore concentrazione di casi.

Sorveglianza sanitaria e formazione dei medici

Tra le misure ritenute prioritarie, la Commissione ha indicato:

Potenziamento della sorveglianza sanitaria , con monitoraggio costante delle segnalazioni di casi sospetti e confermati.

, con monitoraggio costante delle segnalazioni di casi sospetti e confermati. Formazione mirata ai medici di medicina generale, per migliorare la capacità di riconoscere e valutare correttamente le febbri estive, che potrebbero nascondere infezioni da WNV.

Questo approccio è considerato fondamentale per garantire diagnosi tempestive e interventi rapidi nei casi più complessi.

Informazione e prevenzione per la popolazione

Un altro punto centrale emerso dalla discussione riguarda la necessità di informare correttamente la popolazione. Le indicazioni pratiche per ridurre il rischio di puntura includono:

indossare abiti che coprano la maggior parte del corpo, soprattutto nelle ore serali e notturne;

utilizzare repellenti specifici contro le zanzare;

ridurre i ristagni d’acqua, ambienti favorevoli alla riproduzione del vettore.

La Commissione ha anche sottolineato che, sebbene il virus possa causare forme gravi di malattia, la maggior parte delle infezioni decorre in modo asintomatico o con sintomi lievi. Questa precisazione mira a fornire un’informazione equilibrata, evitando allarmismi ingiustificati.

Un lavoro congiunto tra istituzioni

La riunione si inserisce in un quadro di coordinamento tra Protezione Civile, Ministero della Salute, autorità sanitarie locali ed esperti scientifici. L’obiettivo comune resta quello di anticipare e contenere eventuali picchi di trasmissione, soprattutto nelle aree in cui il virus sembra diffondersi con maggiore facilità rispetto al passato.

