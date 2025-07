Zagarolo protagonista del talento: moda, arte e formazione per i giovani del Lazio

Una serata nella cornice storica di Palazzo Rospigliosi

Sabato 26 luglio, Piazza Indipendenza a Zagarolo (Rm), con la scenografia di Palazzo Rospigliosi, diventerà il centro pulsante di un'iniziativa che unisce spettacolo, formazione e sviluppo professionale. La cittadina alle porte di Roma ospiterà la seconda tappa di "Lazio, la bellezza del Talento", un progetto ideato dalla Regione Lazio per valorizzare i giovani talenti e promuovere le eccellenze culturali, artistiche e formative del territorio.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Zagarolo, con il pieno sostegno del sindaco Emanuela Panzironi, si inserisce in un percorso più ampio che mira a intrecciare cultura e lavoro, visibilità e concretezza, in una regione che continua a scommettere sulla crescita delle nuove generazioni. Il cuore dell’evento sarà la scenografica piazza che affaccia su Palazzo Rospigliosi, trasformata per l’occasione in un palcoscenico a cielo aperto.

Un progetto con solide basi

"Lazio, la bellezza del Talento" nasce nel solco delle opportunità offerte dal Programma Regionale FSE+ 2021-2027. Il progetto è frutto di una rete virtuosa tra istituzioni e realtà formative d'eccellenza. Tra i partner, spiccano nomi consolidati come la Maiani Accademia Moda, l'Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, la Scuola d'Arte Cinematografica Gian Maria Volonté, ITS Academy Lazio Digital, ITS Turismo Academy Roma e ITS Academy Sistema Moda.

Secondo Giuseppe Schiboni, assessore regionale a Urbanistica, Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito, si tratta di una dimostrazione concreta dell’impegno della Regione Lazio nel rafforzare il legame tra formazione e mondo del lavoro. “Il progetto rappresenta una sintesi efficace tra scuola, creatività e professionalizzazione. È un modello di sviluppo culturale e occupazionale che mette al centro il merito e la qualità”, ha dichiarato Schiboni.

La tappa di Zagarolo si collega anche simbolicamente allo Spazio Attivo LOIC (Lazio Open Innovation Centre) di Lazio Innova, presidio territoriale per l'innovazione giovanile e hub strategico per la formazione nel cuore della città.

Miss Sorriso Lazio 2025

Il programma della serata è ricco e articolato. Tra i momenti più attesi c'è l'assegnazione del titolo di Miss Sorriso Lazio 2025, riconoscimento storico del concorso Miss Italia Lazio, che premia non solo la bellezza, ma anche la positività e la capacità di trasmettere empatia. La vincitrice accederà direttamente alle Prefinali Nazionali del Concorso Miss Italia 2025, confermando la manifestazione come trampolino di lancio per giovani donne capaci di unire presenza scenica e autenticità.

Moda e design

Non mancherà uno spazio riservato alla moda d’autore. Gli studenti della Maiani Accademia Moda presenteranno le loro creazioni originali, frutto di un percorso formativo che coniuga tecnica sartoriale e ricerca estetica. I capi in passerella esprimeranno una visione contemporanea del design, in un dialogo costante tra tradizione e innovazione.

ITS e percorsi di successo

Un altro momento centrale sarà dedicato alla presentazione dei progetti realizzati dagli allievi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) del Lazio, realtà sempre più centrali nel sistema formativo italiano. Le testimonianze degli ex studenti oggi professionisti, come quella di John Louie Vincent, attualmente attivo nel campo della cyber security, offriranno una prova tangibile di come la formazione tecnica post-diploma possa diventare una leva concreta per l’ingresso qualificato nel mondo del lavoro.

Teatro e musica

A completare il programma, due esibizioni artistiche che testimoniano la qualità dei percorsi formativi dell'Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini. L'attrice Arianna Aloi, diplomata nella sezione Teatro, proporrà un monologo ad alto impatto emotivo, mentre la cantautrice Martina Primavera, cresciuta nella sezione Canzone, si esibirà con brani originali, portando sul palco una sintesi tra scrittura personale e formazione musicale.

Un progetto che guarda avanti

“Lazio, la bellezza del Talento” si conferma molto più di un evento itinerante. È una piattaforma di visibilità, confronto e crescita che mette in rete giovani, formatori, istituzioni e territorio. La serata di Zagarolo ne sarà una fotografia vivida: un intreccio tra arte, formazione, bellezza e concrete opportunità di futuro.

La forza del progetto sta proprio nella sua capacità di far dialogare linguaggi diversi – moda, musica, teatro, tecnologia – sotto un unico obiettivo: valorizzare le risorse umane del territorio e fornire loro gli strumenti per affermarsi con consapevolezza e competenza nel proprio campo.

