Domenica 7 dicembre alle 15 in via Bocche di Bonifacio a Ostia (Roma) si inaugura "Click libreria e cafè", caffè letterario con percorsi tematici dell'anima, libri scelti e bevande calde in un salotto moderno.

Ostia aggiunge un tassello importante alla propria vita culturale con l’apertura di “Click libreria e cafè”, nuovo caffè letterario in via Bocche di Bonifacio 10/15. Uno spazio che unisce libreria e bar, pensato come salotto accogliente dove leggere, incontrare persone, bere un caffè o una tisana immersi fra scaffali e poltrone.

All'inaugurazione, prevista alle ore 15, sarà presente anche il consigliere comunale e Presidente della Commissione Giubileo, Dario Nanni, che in una nota esprime il proprio sostegno all'iniziativa e sottolinea il valore di un presidio culturale di questo tipo sul litorale romano.

“Click libreria e cafè” a Ostia, un salotto di libri e incontri

“Click libreria e cafè” nasce con un’idea semplice e potente: ricreare l’atmosfera calda dei caffè inglesi, unita a un design contemporaneo, curato nei dettagli. L’ambiente è concepito come un salotto che invita ad entrare, a fermarsi, non soltanto per acquistare un volume o consumare una bevanda, ma per concedersi una pausa lenta, fatta di pagine sfogliate, conversazioni e momenti di silenzio condiviso.

Tra le caratteristiche che colpiscono maggiormente c’è l’attenzione all’arredo: divani vintage, poltrone comode, tavolini che ricordano i club letterari d’oltremanica, scaffali che disegnano percorsi visivi e sensoriali. L’obiettivo dichiarato è mettere al centro la persona, con il suo bisogno di lettura, relazione e ascolto, offrendo al quartiere un luogo che somiglia a una casa aperta, dove sentirsi accolti senza formalità.

I percorsi dell’anima di “Click libreria e cafè”

La libreria di “Click libreria e cafè” è organizzata in sezioni definite “percorsi dell’anima”, un modo originale di proporre i libri e guidare il lettore in un cammino personale. Le principali aree tematiche annunciate sono “Ritrovare sé stessi”, “Poesia come balsamo” e “Letteratura di viaggio”. In “Ritrovare sé stessi” trovano posto testi dedicati alla crescita interiore, al benessere, alla riflessione su sé e sulle relazioni.

“Poesia come balsamo” raccoglie raccolte poetiche scelte con cura, versi capaci di lenire, accompagnare, dare parole ad emozioni che spesso restano sospese. “Letteratura di viaggio” propone romanzi, diari, reportage che portano lontano, non solo dal punto di vista geografico ma soprattutto interiore, trasformando ogni lettura in un itinerario intimo.

Questa scelta di organizzare i volumi per percorsi e non soltanto per generi tradizionali offre al lettore la possibilità di lasciarsi guidare dal proprio stato d'animo, seguendo scaffali che diventano quasi mappe emotive.

“Click libreria e cafè”, un’esperienza sensoriale fra libri e bevande calde

L’esperienza che Click libreria e cafè propone non si limita al libro. Nanni sottolinea nella sua nota come lo spazio consenta di consultare i volumi in un contesto confortevole, fatto di divani, poltrone e angoli raccolti dove fermarsi e leggere.

Accanto ai libri, un banco bar con caffè, tisane e infusi permette di accompagnare la lettura con una bevanda calda, trasformando il tempo passato in libreria in un momento di benessere completo. Non solo acquisto, quindi, ma sosta: chi entra può sfogliare un volume, scegliere un titolo dai percorsi dell’anima, accomodarsi e sorseggiare una tisana, immergendosi in un ambiente pensato per rallentare.

Una formula che si inserisce nelle esperienze più moderne di caffè letterari europei, adattata al contesto del litorale romano, con l’intento di creare un punto di riferimento quotidiano per chi ama libri e conversazioni dal vivo, lontano dalla dimensione esclusivamente digitale.

Le parole di Dario Nanni su “Click libreria e cafè” a Ostia

“Nella città c’è bisogno di luoghi di incontro, socializzazione e lettura, e a Ostia si aggiunge oggi una realtà che va in questa direzione”, è il senso del messaggio di Dario Nanni, consigliere comunale e Presidente della Commissione Giubileo, che conferma la propria presenza all’inaugurazione di domenica 7 dicembre alle 15.

Nanni parla di Click libreria e cafè come di uno spazio capace di unire cultura e relazione, valorizzando un quartiere che negli ultimi anni sta vivendo una nuova stagione di iniziative legate al libro e alla vita di quartiere.

Nel suo intervento formula anche un augurio di buon lavoro alla squadra che ha dato vita al progetto, sottolineando l’impegno necessario per aprire una libreria indipendente e un caffè letterario in un contesto non semplice dal punto di vista economico.

Il messaggio istituzionale si inserisce in una visione più ampia: quella di una città che, in vista anche degli appuntamenti giubilari, punta a moltiplicare luoghi dove cultura, socialità e quotidianità possano incontrarsi in modo naturale.

Un nuovo presidio culturale per il litorale romano

Click libreria e cafè rappresenta per Ostia un tassello significativo nella rete di realtà che animano il territorio con libri, presentazioni e incontri. Pur nascendo come iniziativa privata, la presenza delle istituzioni alla giornata inaugurale indica la consapevolezza del valore che un caffè letterario può avere per i cittadini, dai più giovani agli adulti.

Uno spazio dove i lettori abituali possono sentirsi a casa e chi non legge da tempo può ritrovare il gusto di sfogliare un volume, magari incuriosito da un percorso dell’anima o da un consiglio del libraio.

L’apertura di questa libreria-cafè, con i suoi scaffali tematici, l’arredo caldo e la possibilità di fermarsi a leggere sorseggiando una bevanda, arricchisce il tessuto culturale del litorale e l’offerta di Ostia, confermando quanto luoghi come questi possano diventare, giorno dopo giorno, punti di riferimento per chi cerca relazioni autentiche e occasioni di crescita personale.