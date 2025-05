A Ravello è ancora Grand Tour, sulle orme di Kroyer e delle grandi personalità di arte e cultura

Quando si parla di Ravello, una delle perle della Costiera Amalfitana, il pensiero non può che correre subito alla sua bellezza mozzafiato, alle ville storiche che dominano il paesaggio e alla sua immensa eredità culturale. Ma c’è anche un altro aspetto che rende questa cittadina così speciale: il legame profondo con alcune delle menti più brillanti dell’Ottocento e del Novecento, che proprio qui hanno trovato ispirazione per le loro opere e, per molti di loro, una seconda casa. Tra questi, uno degli ospiti più illustri fu il pittore danese Pietro Severino Kroyer, che frequentava i più grandi artisti impressionisti dell’epoca, Claude Monet e Pierre-Auguste Renoir e che soggiornò a Ravello per lungo tempo, lasciando un’impronta indelebile nel cuore della cittadina. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Pietro Severino Kroyer: un artista nella Locanda Bonadies

Nel corso della sua vita, Kroyer si trovò più volte a viaggiare attraverso l’Europa, attratto dalle bellezze paesaggistiche che segnarono profondamente il suo percorso artistico. In particolare, la Costiera Amalfitana, con il suo clima mite e i panorami senza pari, non poteva non colpirlo. Tra i luoghi dove l’artista danese soggiornò, una delle tappe fondamentali fu la storica locanda Bonadies, oggi Hotel Bonadies.

La locanda, una delle strutture più antiche di Ravello, divenne un punto di ritrovo per intellettuali e artisti, attratti dall'atmosfera unica di questa terra. Kroyer, che aveva viaggiato in molte città europee, trovò in Ravello non solo una bellezza naturale straordinaria, ma anche un angolo di tranquillità che favoriva la concentrazione e la riflessione. Fu proprio qui, all'interno della locanda, che realizzò una delle sue opere più suggestive, un dipinto che ritrae il bancone della locanda, dietro il bancone i proprietari di allora e i clienti al tavolo. Una scena che conserva l'essenza di quei giorni, trascorsi tra i colori caldi e l'aria salmastra della costiera.

L’opera è un esempio perfetto del suo stile, che unisce la ricerca della luce, tanto cara alla pittura scandinava, con l’incanto di una scena semplice di vita quotidiana che sembrava emergere direttamente dalla sua tavolozza. Quella locanda, con i suoi tavolini e la luce che filtrava dalla porta d’ingresso, non solo racconta di un’epoca passata, ma immortala un angolo di Ravello che oggi ha mantenuto intatto il suo fascino. Pietro Severino Kroyer – Osteria in Ravello – (MeisterDrucke-16500)

Ravello come meta di turismo culturale

Oggi, Ravello è molto più che una meta turistica famosa per le sue bellezze naturali e architettoniche. La cittadina è diventata un luogo di pellegrinaggio culturale per chi desidera esplorare le tracce lasciate dai grandi della cultura e dell’arte. Tra le sue strade, i vicoli e i suoi giardini, risuonano ancora le memorie di musicisti, scrittori, pittori e intellettuali che hanno scelto Ravello come rifugio e fonte di ispirazione.

Un luogo centrale in questo viaggio culturale è Villa Rufolo, famosa per i suoi giardini e per la vista mozzafiato sul mare. La villa, che fu dimora di nobili e aristocratici, ha ospitato numerosi artisti, tra cui Richard Wagner, che trovò in Ravello l'ispirazione per parte della sua musica. Ma non è solo la villa a testimoniare il legame della città con la cultura: Villa Cimbrone, con i suoi giardini all'italiana, è un altro punto di riferimento imprescindibile per chi vuole immergersi nella storia di Ravello.

Non è difficile immaginare come, in passato, i grandi artisti del periodo, come Kroyer, potessero trovarsi in questi stessi luoghi, immersi nella bellezza che oggi attira migliaia di visitatori da ogni parte del mondo. Molti dei turisti che oggi visitano Ravello non lo fanno solo per ammirare i panorami, ma per respirare l’aria che ha ispirato alcune delle più grandi menti creative della storia.

L’Hotel Bonadies: simbolo di storia e arte

L’Hotel Bonadies, che una volta era una semplice locanda, oggi rappresenta una parte viva della storia di Ravello. Ancora oggi, infatti, molti visitatori italiani e stranieri e in particolare da Paesi come la Danimarca e dalle regioni scandinave, scelgono di soggiornare proprio in questo hotel, per rivivere l’esperienza che Kroyer e tanti altri intellettuali ebbero durante i loro soggiorni a Ravello.

L’albergo non è solo una struttura ricettiva, ma un luogo dove la storia dell’arte e della cultura si fa tangibile. Passeggiando tra le stanze e gli ambienti comuni, si respira ancora l’atmosfera che tanto ispirò Kroyer, mentre i turisti si immergono nella stessa bellezza che ha fatto da sfondo alle sue opere. L’Hotel Bonadies è così diventato una sorta di simbolo del turismo culturale che oggi attrae visitatori appassionati non solo di arte e storia, ma anche di quella bellezza che continua ad affascinare generazioni dopo generazioni.

L’esperienza di soggiornare in un luogo che ha ospitato un artista di tale calibro rappresenta un’ulteriore dimensione del turismo culturale. Non si tratta solo di visitare un luogo, ma di rivivere una parte della storia attraverso gli occhi di chi, come Kroyer, ha avuto il privilegio di osservare la Costiera Amalfitana da una prospettiva unica.

Villa Rufolo, ph Pino Izzo

Turismo culturale: una tendenza in crescita

Il turismo culturale, che porta ogni anno migliaia di visitatori a Ravello e in altre località d’Italia, sta vivendo una crescente popolarità. I turisti non sono più attratti soltanto dalle bellezze naturali, ma anche dalla ricchezza storica, artistica e culturale che questi luoghi hanno da offrire. In una società sempre più globalizzata, la possibilità di immergersi in una cultura che ha prodotto alcune delle opere più importanti della storia dell’arte mondiale è diventata una delle motivazioni principali per i viaggiatori.

Ravello, con la sua storia ricca di personalità artistiche e intellettuali, rappresenta una meta ideale per chi vuole conoscere non solo le meraviglie naturali ma anche l’eredità culturale che ha plasmato la nostra storia. E, per chiunque desideri fare un passo indietro nel tempo, vivere in prima persona l’esperienza di soggiornare dove una volta lo fece Kroyer, è senza dubbio un’opportunità da non perdere.

Ogni angolo di Ravello racconta una storia, e attraverso queste storie si intrecciano i destini di artisti, intellettuali e turisti che, come il pittore danese, continuano a scoprire la magia di un luogo che non smette mai di ispirare.

