A1 incidente tra Colleferro e Anagni, pneumatico si stacca da un’auto e salta lo spartitraffico: morta una donna

Uno pneumatico si è staccato da un’auto, che stava percorrendo l’autostrada A1 in carreggiata Nord all’altezza del km 598, tra Colleferro e Anagni, tra le province di Frosinone e Roma, e dopo aver colpito diverse auto, ha sfondato il parabrezza di una vettura su cui viaggiava una donna. L’incidente è avvenuto la sera del 14 marzo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con quattro ambulanze, i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale.

La dinamica dell’incidente

L'auto da cui si è staccato il pneumatico stava percorrendo la carreggiata nord. La gomma ha prima colpito un'auto in carreggiata sud, poi è di nuovo rimbalzata sulla carreggiata nord dove ha preso un'altra auto e, infine, ha travolto la donna.

In base alla ricostruzione degli agenti della Polizia Stradale di Frosinone intervenuti sul posto, un'auto che viaggiava verso Sud ha improvvisamente perso lo pneumatico posteriore sinistro andando a finire su un'altra macchina che viaggiava nella stessa direzione, danneggiandola e mandandola fuori strada. Poi la gomma ha saltato lo spartitraffico andando a colpire con violenza il parabrezza di una Lancia Y e poi un'altra vettura ancora: entrambe viaggiavano in direzione di Roma. Ne è nato un secondo incidente.

La vittima è una giovane donna che viaggiava in compagnia di un’amica in direzione Roma. Sei sono le auto coinvolte in due incidenti distinti ma strettamente collegati. Si contano 5 feriti, oltre alla donna deceduta. Sul luogo del terribile incidente sono convenuti anche i mezzi di soccorso di Autostrade per l’Italia che hanno provveduto a mettere in sicurezza le carreggiate.

