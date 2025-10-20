Armando Aristarco porta la cucina della Costiera Amalfitana su Rai 1 con Luca Sardella e Caterina Balivo

Un grande appuntamento televisivo attende gli appassionati di cucina e sostenibilità: da mercoledì 22 ottobre alle 15.45, e per sei puntate consecutive successive ogni venerdì, l’Executive Chef del Caruso, A Belmond Hotel, Armando Aristarco sarà ospite della rubrica green di Luca Sardella all’interno de La Volta Buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Una presenza che unisce il fascino della Costiera Amalfitana, la ricerca gastronomica e l’attenzione all’ambiente.

Armando Aristarco, lo chef che racconta la Costiera Amalfitana

La storia di Armando Aristarco non è quella di uno chef qualunque. Cresciuto con il profumo dei piatti del padre, anch’egli cuoco, ha trovato sin da bambino la sua vocazione tra fornelli e pentole. Un percorso che lo ha portato a formarsi in Italia e all’estero, prima di approdare – e ritornare – al Caruso di Ravello, simbolo di eleganza e di accoglienza della Costiera Amalfitana.

Oggi guida due ristoranti del prestigioso hotel: il Caruso Grill e il Ristorante Belvedere, quest’ultimo punto di riferimento per un fine dining che rispetta la tradizione campana senza rinunciare alla modernità.

La collaborazione con Luca Sardella a La Volta Buona

Non è un caso che a voler raccontare il percorso di Aristarco sia stato proprio Luca Sardella, volto storico della televisione italiana e da sempre portavoce di uno stile di vita green e sostenibile. La sua rubrica, che intreccia consigli ambientali e spunti gastronomici, si arricchirà così della presenza di uno chef che fa della materia prima e del rapporto con i produttori locali il cuore della sua cucina.

In ogni puntata Aristarco porterà con sé i sapori autentici della Costiera, mostrando ricette, ingredienti e storie che legano la sua vita al territorio.

Sei appuntamenti dedicati a tradizione e sostenibilità

Dal 22 ottobre e per sei venerdì consecutivi, il pubblico di Rai 1 potrà seguire Aristarco in un viaggio tra tradizione, passione e cultura gastronomica. Le puntate non saranno semplici dimostrazioni culinarie: racconteranno il legame profondo dello chef con Ravello e con la Campania, mettendo in luce l’importanza del rispetto per l’ambiente e la valorizzazione delle produzioni locali.

Il progetto televisivo rappresenta anche un modo per avvicinare lo spettatore a un concetto di cucina che non è solo estetica o tecnica, ma anche racconto identitario e impegno per la sostenibilità.

La visione gastronomica di Aristarco del caruso Belmond

Aristarco non nasconde le radici partenopee che influenzano il suo modo di cucinare: nei suoi piatti convivono tradizione e innovazione, ingredienti semplici e raffinate tecniche. Una cucina capace di esaltare il territorio campano con autenticità, senza artifici.

Ciò che lo distingue è il rapporto diretto con gli agricoltori e i piccoli produttori del Cilento e della Costiera: per lui non sono semplici fornitori, ma parte integrante di una comunità che lavora insieme per mantenere vivo un patrimonio culturale e gastronomico.

Aspettative per l’esordio su Rai 1

L’incontro tra la narrazione green di Luca Sardella, la conduzione fresca e popolare di Caterina Balivo e la storia di uno chef che incarna passione e radici promette di offrire un racconto coinvolgente e autentico.

Per la Costiera Amalfitana, la presenza di Aristarco in un programma di punta della Rai rappresenta anche un'occasione per riaffermare la sua centralità nel panorama gastronomico e turistico italiano.

Un ambasciatore della Campania tra tradizione e futuro

Guardando al percorso di Aristarco, ciò che emerge è una coerenza rara: quella di un ragazzo che, nonostante le difficoltà e i sacrifici, ha scelto di seguire la sua vocazione. Oggi, attraverso la televisione, diventa un ambasciatore della Campania e della sua cucina, portando in prima serata non soltanto piatti e ricette, ma anche una filosofia di vita basata sulla passione, sull’amore per il territorio e sul rispetto per l’ambiente.

Le puntate di La Volta Buona dedicate ad Aristarco saranno quindi più di una rubrica di cucina: saranno la testimonianza che i sogni, quando si radicano nella determinazione e nella fedeltà a se stessi, possono davvero realizzarsi.

Emilia Filocamo