Ascolti tv, Ciao Darwin batte Lucio Battisti e conquista la serata

(Adnkronos) – 'Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7' batte 'TechetecheShow – Lucio Battisti Numero Uno' e si aggiudica gli ascolti della prima serata di ieri. Il programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis ha ottenuto infatti 3.278.000 telespettatori e il 22,7% di share contro il 17,6% e i 2.940.000 telespettatori della trasmissione di Rai1 con Flavio Insinna. Terzo gradino del podio per Retequattro che con 'Quarto Grado' ha registrato 1.217.000 telespettatori e l'8,4% di share. Su Italia 1 'John Rambo' ha totalizzato 1.033.000 telespettatori con il 5,3% di share mentre La7 con 'Propaganda Live' ha raccolto 831.000 telespettatori e il 5,6% e Rai3 con 'Il ritratto del Duca' ne ha interessati 758.000 con il 4%. Su Rai2 'The Rookie' è stato visto da 711.000 telespettatori pari al 4% di share e 'I Migliori Fratelli di Crozza' sul Nove da 497.000 pari al 2,6%. Tv8 infine con 'Cucine da incubo' ha conquistato 320.000 telespettatori e l’1,9% di share. Nell'access prime time domina Rai1 con 'Cinque Minuti' (4.394.000 telespettatori, share 22,2%) e, a seguire, 'Affari Tuoi' (5.112.000 telespettatori, share 24,7%), mentre 'Striscia la notizia' su Canale 5 ha ottenuto 3.414.000 telespettatori e il 16,6%. Anche nel preserale Rai1 è vincente con 'L'Eredità', visto da 4.491.000 telespettatori pari al 26,2%. Canale 5 con 'Avanti un altro!' ha segnato invece il 20,2% con 3.366.000 telespettatori. Nel complesso la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti delle generaliste Mediaset più TgCom24 ha visto, nell'intera giornata, la Rai al 31% con 2.616.000 telespettatori e Mediaset al 29% con 2.450.000 e, in prima serata, la Rai al 30,3% con 6.093.000 telespettatori contro i 5.932.000 e il 29,5% di Mediaset. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata