Ascolti tv, ‘Doc – Nelle tue mani’ vince prime time giovedì 15 febbraio

(Adnkronos) – Torna l'appuntamento con la terza stagione di 'Doc – Nelle tue mani', dopo la pausa della settimana scorsa dovuta al Festival di Sanremo, e vince il prime time di ieri sera. La serie interpretata da Luca Argentero, trasmessa da Rai1, ha infatti conquistato nel primo episodio 5.143.000 telespettatori pari a uno share del 24,48% e nel secondo 4.623.000 telespettatori pari al 27,44% di share. Secondo gradino del podio per Canale5 con 'Terra amara', vista da 2.917.000 telespettatori (share del 15,35%). Terzo posto per Tv8 con la partita Europa League Milan –Rennes che ha ottenuto 1.423.000 telespettatori e uno share del 6,7%. Fuori dal podio su Italia1 'Le Iene presentano: Inside' ha realizzato 1.069.000 telespettatori e uno share del 7,06% mentre su Rai3 'Splendida Cornice' è stato visto da 744.000 telespettatori (share del 4,04%). Su Retequattro 'Dritto e rovescio' ha totalizzato invece 723.000 telespettatori e uno share del 4,76%. Su La7 'PiazzaPulita' è stata vista da 656.000 telespettatori pari a uno share del 4,43%. Chiudono gli ascolti del prime time Nove con 'Only Fun – Comico Show', seguito da 561.000 telespettatori (share del 2,9%), e Rai 2 con il film 'Creed – Nato per combattere', visto da 447.000 telespettatori pari a uno share del 2,35%.

