Caso Ferragni: ecco il ddl beneficenza, multe fino a 50mila euro

Dopo il caso Ferragni – Balocco, con tutte le polemiche e i botta e risposta tra Politica e Influencer, approda in consiglio dei ministri la bozza del ddl Beneficenza.

Ddl Beneficenza, obblighi e sanzioni

Sul tavolo le misure da attuare per evitare che le iniziative di beneficenza siano poi in realtà solo operazioni di marketing che traggono in inganno i cittadini.

Tra le misure adottate ci sarà l’obbligo di indicare sui prodotti le finalità dei proventi e il destinatario della beneficenza, l’importo o la quota destinati a quel fine. In caso di inadempienza sono previste sanzioni da 5mila a 50mila euro, con la possibilità di sospensione dell’attività per un anno in caso di violazioni reiterate.

Si prevede inoltre l’obbligo, prima della messa in commercio dei prodotti, di indicare all’Autorità quelle informazioni obbligatorie, nonché il termine entro cui sarà versato l’importo destinato alla beneficenza.

Lo scopo è rendere il più trasparente possibile la destinazione a scopo benefico dei prodotti messi in commercio. A vigilare e irrogare le sanzioni l’Antitrust.

Influencer nel mirino

Farà certamente scalpore nel mondo degli e delle influencer la clausola che prevede l’obbligo di pubblicare sul proprio sito il provvedimento sanzionatorio ricevuto.

L’Antitrust, è scritto nella bozza, “pubblica, anche per estratto, i provvedimenti sanzionatori adottati su una apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, sul sito del produttore o del professionista destinatario della sanzione, su uno o più quotidiani, nonché mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all’esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese del produttore o del professionista“.

