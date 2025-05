C’era il sole a Colonna per il weekend di “Mercato Diffuso. Cantine, Vino e Cucina”

Il weekend del 10 e 11 maggio ha portato una ventata di freschezza e tradizione nel cuore dei Castelli Romani, con il debutto della manifestazione “Mercato Diffuso. Cantine, Vino e Cucina”. Un evento che ha trasformato il piccolo borgo di Colonna, recentemente nominata “Città del Vino”, in un luogo di incontro tra cultura, gastronomia e viticoltura locale. A guidare questa avventura è stato il sindaco Fausto Giuliani, che ha raccontato l’essenza della manifestazione e il legame profondo con il territorio.

Il sindaco di Colonna, Fausto Giuliani

Colonna, Città del Vino: un riconoscimento che affonda le radici nella tradizione

Il cuore di “Mercato Diffuso” batte nel riconoscimento di Colonna come una delle dieci Città del Vino dei Castelli Romani, un titolo che celebra una tradizione millenaria legata alla produzione vinicola e alla valorizzazione dei prodotti locali. La manifestazione, giunta alla sua prima edizione, si è svolta tra Piazza Garibaldi e Piazza Vittorio Emanuele II, con un richiamo diretto alla storia e alla cultura del borgo, attraverso un percorso che ha intrecciato modernità e tradizione.

Fausto Giuliani ha sottolineato come questa iniziativa sia la naturale evoluzione della recente nomina di Colonna a Città del Vino. “L’inaugurazione dell’evento, con la presenza delle autorità locali, regionali e nazionali, è stata solo l’inizio di un lungo cammino che intende far conoscere e apprezzare il nostro territorio a livello nazionale”, ha dichiarato il sindaco. Ma dietro il successo di questo evento c’è un grande lavoro di squadra, che coinvolge non solo i produttori vitivinicoli ma anche numerose realtà agroalimentari locali.

Un tuffo nei sapori locali: il connubio tra vino e cucina

"Mercato Diffuso" non si è limitato a presentare i pregiati vini delle cantine del territorio, ma ha anche offerto un'ampia panoramica dei prodotti gastronomici di alta qualità che fanno di Colonna una vera e propria eccellenza. In collaborazione con Slow Food Terre Tuscolane, gli organizzatori hanno voluto coinvolgere i migliori produttori locali, creando un mix di sapori che ha soddisfatto anche i palati più esigenti.

Gli stand, disposti tra le vie e le piazze del centro storico, hanno proposto una selezione di vini pregiati, ma anche olio d'oliva, formaggi, salumi e dolci tipici che raccontano la storia e la cultura di questa terra. Una proposta gastronomica che ha visto protagonisti i piccoli produttori locali, spesso poco conosciuti ma che, con passione e dedizione, portano avanti una tradizione alimentare di alto livello.

Cultura e storia: un evento che guarda al passato

Un altro elemento che ha caratterizzato la manifestazione è stato il forte richiamo alla storia e alla cultura di Colonna. Il borgo, infatti, non è solo un luogo dove si producono vino e prelibatezze gastronomiche, ma è anche un custode di memorie storiche, molte delle quali sono state riportate in vita durante l'evento. Tra le antiche cantine riaperte al pubblico e gli angoli del centro storico, i visitatori hanno potuto immergersi in un viaggio nel tempo, scoprendo le tracce di figure storiche e momenti che hanno segnato il destino del paese.

Il sindaco Giuliani ha ribadito che ogni evento organizzato dall’amministrazione è pensato non solo per promuovere il territorio, ma anche per far conoscere e valorizzare le radici culturali del borgo. La manifestazione ha rappresentato quindi anche un’occasione per riscoprire la storia di Colonna, attraverso racconti e visioni che affondano le radici nelle sue tradizioni più profonde.

Daniele Leodori

Un evento che ha richiamato appassionati e turisti

La scelta di un fine settimana di maggio, accompagnata da un clima mite e soleggiato, ha fatto sì che “Mercato Diffuso” fosse un successo sotto ogni punto di vista. I visitatori, molti dei quali provenienti anche da fuori regione, hanno potuto passeggiare per le vie di Colonna, assaporando i prodotti tipici e partecipando a degustazioni di vino in un’atmosfera accogliente e informale.

Angelo Rossi

Il centro storico di Colonna, con la sua architettura e il suo fascino senza tempo, si è trasformato in un palcoscenico ideale per questa manifestazione, che ha messo insieme diverse generazioni di appassionati di vino e cibo, con un forte spirito di comunità.

In un’epoca in cui la frenesia delle città grandi spesso lascia poco spazio alla riscoperta dei piccoli borghi, eventi come “Mercato Diffuso” rappresentano una testimonianza di come sia possibile coniugare tradizione e modernità, restituendo al pubblico l’autenticità di un luogo che conserva un patrimonio inestimabile.

© Riproduzione riservata