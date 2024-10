Cerveteri, emergenza loculi: nel 2025 il quinto cimitero

A Cerveteri si intensificano gli sforzi per affrontare la carenza di loculi e il degrado del cimitero del Sasso. La sindaca, Elena Gubetti, non nasconde che il quinto cimitero è ora una priorità: «Ci impegneremo per far partire presto il progetto del quinto cimitero».

Le quattro strutture esistenti (il Monumentale, il nuovo di via dei Vignali, il Sasso e quello della frazione di Ceri) sono sature, e il piano per un nuovo cimitero, progettato in passato tramite project financing, fallì per problemi tecnici.

Trovare l’area idonea

Oltre alla difficoltà di individuare un’area idonea, resta da decidere il tipo di finanziamento, pubblico o privato. Nel frattempo, al Sasso sono urgenti gli interventi strutturali contro le infiltrazioni: «C’è una parte costruita circa 15 anni fa – spiega Gubetti – che ha una sua fragilità perché realizzata su un terreno forse non idoneo che sta scivolando verso il basso».

La situazione ha scatenato proteste, anche da parte del comitato Terra Nostra, mentre la Giunta si prepara a risolvere le criticità per evitare che i cittadini siano costretti a cercare soluzioni fuori città o aumentino le cremazioni.