Chef Colonna: “Speranza e entusiasmo, non mi farò vincere dal covid”. E girano voci di una candidatura

Antonello Colonna non è mai stato solo uno chef. E' un imprenditore entusiasta e un formidabile comunicatore. Se non avesse intrapreso la strada dell'hotellerie e dell'alta ristorazione avrebbe sicuramente messo in piedi una delle più brillanti agenzie di pubblicità e comunicazione del nostro Paese. Mai banali le sue parole, mai "già sentite", è riuscito anche nei mesi più duri per l'economia italiana a dare vita e a far funzionare progetti importanti e ambiziosi. Sa organizzare il lavoro come pochi come pure motivare i suoi uomini.

E' per questo che non ha destato sorpresa sentire fare anche il suo nome, tra quelli papabili per la candidatura a sindaco di Roma. Uno dei più credibili retroscenisti della politica italiana al nostro giornale ha fatto il nome di Antonello Colonna accanto a quelli di Bertolaso, Calenda, Sassoli, Cirinnà, Giletti.

A Milano ha ottimi rapporti con il sindaco Sala, che lo stima, come pure con i vertici della Regione Lombardia. E sempre le stesse voci parlano di offerte di una candidatura anche nella Regione che lo chef comunicatore ha conquistato di recente. Gli chiedono di assumersi responsabilità istituzionali nel settore della promozione dell'immagine della città e della regione.

Colonna ha appena rilasciato una breve intervista all’Adn Kronos

“Speranza e entusiasmo. Non mi farò vincere a abbattere dal covid. Voglio continuare a guardare avanti. Mettiamo in moto la nostra creatività. Noi italiani abbiamo la forza e le competenze. Senza adagiarci, senza demoralizzarci”.

Un ristorante a Milano a piazza Cordusio, l’Open Colonna, un locale a Como, l’Openissimo, accanto allo storico resort di Labico alle porte di Roma.

“Ho vissuto l’anno pandemico senza polemica alcuna, adeguandomi alle restrizioni imposte dal governo, ad una nuova disciplina – ha proseguito Antonello Colonna- senza dimenticare di essere visionario, di guardare avanti. Per me, per i miei dipendenti, per i miei ospiti. Purtroppo – ha concluso- dovremmo continuare a convivere con il virus”.

