Chiara Ferragni prima dell’intervista a ‘Che tempo che fa’: “Tremo di paura e piango”

(Adnkronos) – Mancano poche ore all'intervista di Chiara Ferragni a 'Che tempo che fa', ospite stasera sul Nove di fabio Fazio. "A dir poco agitata per stasera", si legge in una storia su Instagram. E ancora, ricolta ai suoi fan: "Grazie per i vostri messaggi. Probabilmente mi impappinerò, parlerò troppo velocemente, balbetterò… Ma sono agitata ed è giusto e normale anche così. Vi voglio bene". In un'altra stria l'influencer scrive: "Non è un momento facile sotto nessun punto di vista. Tremo di paura, piango e va bene anche cosi, perché sono io e sono vera". Le storie sono accompagnate da foto in cui sembra che Ferragni abbia pianto. "E se stasera non sarò 'perfetta' come cerco sempre di essere amen. La perfezione è un'illusione. Voglio essere me stessa con tutte le mie fragilità – scrive ancora – ci vediamo alle 21".

