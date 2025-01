Circondato dalle colline e rinforzato dai monti laziali, si erge il borgo delle CARBONAIE | Un tesoro a cielo aperto a due passi da Roma

Se ami l’arte, la storia e ti piace mangiare i dolci a base di nocciole e castagne, il Borgo della Carbonaie è il tuo luogo ideale.

Nel cuore del Lazio e più di preciso nell’area della Tuscia c’è un Comune da sogno. Non farti raccontare la sua unicità da altri.

Scopri il gioiello del Lazio a due passi dalla capitale. Tra boschi di querce, aria pulita, scorci da cartolina, resterai senza parole.

Lasciati rapire dalla bellezza del suo castello, delle chiese antiche, dei prodotti locali e delle prelibatezze irresistibili.

Si tratta di un’autentica gemma italiana, incastonata tra i Monti Cimini, non lasciartela scappare.

Borgo della carbonaie, l’autentica gemma incastonata tra i Monti Cimini

Tra le cime dei Monti Cimini c’è un piccolo borgo che conta appena 2000 anime e che si erge a circa 400 metri sul livello del mare. Qui tra fantastici boschi di castagni e alberi di querce è possibile ammirare castelli medievali, monumenti antichi, opere d’arte e anche assaggiare tantissimi prodotti locali dal gusto unico.

Se sei un amante dei piccoli borghi ricchi di fascino e se ti piace mangiare le nocciole e le castagne, allora questo è il borgo che fa per te. Il Comune in questione può essere visitato in qualunque periodo dell’anno ma forse questo è proprio il momento in cui esprime appieno la sua bellezza. Scopri dove si trova questo paese straordinario, quanto dista da Roma e come arrivarci. Ti sembrerà di essere in una fiaba.

Dove si trova il gioiello medioevale del Lazio

Il paese di cui parliamo è si trova immerso nel cuore della Tuscia e poco distante da Caprarola. Dista circa 22 km da Viterbo e fare una passeggiata in questo Comune vuol dire perdersi tra la bellezza, assaporare i dolci tipici a base di castagne e nocciole e i tozzetti più buoni d’Italia. Qui è possibile visitare il bellissimo Castello Farnese, risalente all’epoca medievale. Inoltre meritano di certo una visita anche la parrocchia di San Pietro Apostolo, la chiesa della Madonna della Valle e la chiesa di Santa Maria della concezione

La bellissima chiesa della Madonna della Valle si trova all’interno del cimitero e rappresenta da sempre una grande attrazione per tutti gli amanti dell’arte, perché ancora oggi si possono ammirare nella pastura splendidi affreschi che risalgono al 500. Poco distante dal centro del borgo laziale di cui parliamo c’è la riserva naturale del lago di Vico. Il borgo delle carbonaie si chiama Carbognano e il suo nome ha dato origine a diverse teorie. Alcuni sostengono che derivi dalla parola carbones che identificava i proprietà i ricchi proprietari terrieri altri invece studiando le origini della parola Carbognano sono arrivate alla conclusione che derivi dalle carbonaie, tipiche costruzioni utilizzate in passato per trasformare la legna.